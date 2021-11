Gablitzer Landolt: Vom Songwriting zur Christmas-Show

Der Gablitzer Produzent und Musiker Dominik Landolt reitet derzeit auf der Erfolgswelle: ein Studiojob für Richard Münchhoff in Deutschland, die Zusage als fixer Pianist von Andy Lee Lang und eine Weihnachts-Benefiz-Aktion für das Kinderdorf Pöttsching mit der Band Kreis.U.Quer.

„Mir wird momentan nicht fad“, scherzt Landolt im Gespräch mit der NÖN kurz vor seiner Abfahrt Richtung Köln. Bis morgen Donnerstag wird er dort mit und für den deutschen Schlagzeuger Richard Münchhoff arbeiten.

„Gemeinsam mit zwei weiteren Songwritern – Johannes Neunteufel aus Österreich und Chris Booth aus England – werden wir so viele Songs wie möglich für das neue Album von Richard schreiben“, erklärt der Gablitzer.

Mit an Bord ist auch Produzent Hartmut Pfannmüller, der bereits mit der Kelly Family, Wolfgang Ambros oder auch Bonnie M zusammengearbeitet hat.

Mit „Rockin´ Christmas“ quer durch Österreich

Gearbeitet wird in einem Studio in der Nähe von Köln. „Wir werden hier gemeinsam die Songs schreiben. Und je nachdem, ob es sich von der Zeit her ausgeht, vielleicht sogar schon das eine oder andere Lied aufnehmen“, meint Landolt. Wann die Lieder schließlich aufgenommen werden und wann das ganze Album letztendlich erscheint, steht derzeit noch nicht fest.

Nach der Rückkehr nach Gablitz geht es für Landolt aber gleich weiter. Gemeinsam mit Andy Lee Lang spielt er die Weihnachtskonzerte „Rockin´ Christmas“ mit zahlreichen Terminen quer durch Österreich. Zudem ist er im kommenden Jahr bei all seinen Konzerten als Pianist im Einsatz.

Bevor die Weihnachtskonzerte aber starten, organisiert der Gablitzer gemeinsam mit den Burschen von Kreis.U.Quer eine Benefiz-Aktion.

„Zu Weihnachten veranstaltet die Band Kreis und Quer in Kooperation mit DL Productions und Soundsense ein Weihnachts-Benefiz für das Kinderdorf Pöttsching. Sponsoren werden noch gesucht, aber auch private Spenden werden auf einem Spendenkonto möglich sein. Weiters werden viele bekannte Specialguests aus der Kunst- und Entertainmentszene Österreichs dabei sein und für den guten Zweck Dinge aus ihrer Laufbahn zur Verfügung stellen, die dann auf Ebay bis 24. Dezember versteigert werden. Der Erlös geht dann an das Kinderdorf Pöttsching“, erklärt der Gablitzer. Am 22. Dezember soll schließlich ein Livestream-Konzert stattfinden.