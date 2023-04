Bewohner des Naturparks Purkersdorf kennenlernen

Viel ist passiert in den vergangenen Monaten- sowohl positiv, als auch negativ. Positiv ist, dass die Rehe in ihr neues Gatter gegenüber dem Wildschweingehege in der der Nähe des Naturpark-Zentrums übersiedeln konnten. Weniger positiv ist die Tatsache, dass vor einigen Wochen der Keiler aus dem Wildschwein-Gehege ausgebüxt ist und seitdem nicht mehr gesehen wurde. Frischlinge gibt es im Naturpark deshalb heuer keine (die NÖN berichtete).

Trotz allem startet man im Naturpark Purkersdorf voller Elan in die neue Saison. Das Team rund um Geschäftsführerin Gabriela Orosel macht es sich jedes Jahr zur Aufgabe, den Wald und deren Bewohner den Menschen näher zu bringen. Und dazu gibt es heuer einige Veranstaltungen.

Tiere und Pflanzen des Waldes kennenlernen

Im Zuge zahlreicher Veranstaltungen erfahren die Besucherinnen und Besucher, wie sie den Tieren des Naturparks (im besten Falle) ganz nah kommen können. Die erste Möglichkeit dazu gibt es kommenden Samstag, 15. April, beim Naturpark Spechtln. Von 6.30 bis 9 Uhr begeben sich die Teilnehmenden auf die Suche nach heimischen Vogelarten.

Welche Wirkung Heil- und Speisepilze haben und wie man sie findet, erfährt man im Laufe des Frühjahrs ebenso wie die wissenschaftliche Erkenntnisse zur Waldmedizin und Naturapotheke. Konkret werden am Freitag, 28. April, ab 14 Uhr Fragen wie „Was haben Baumpilze und Wildkräuter mit Ernährung zu tun?“ oder „Wieso können sie heilen, und wo ist die Grenze zwischen Ernährung und Therapie?“ behandelt und beantwortet. Am Freitag, 5. Mai, geht es um 14 Uhr dann weiter mit der Vitalkraft in und mit der Natur. Man erfährt nicht nur Wissenswertes zu Kräutern, Bäumen und Sträuchern, sondern bekommt auch wissenschaftliche Erkenntnisse zur Waldmedizin und Naturapotheke vermittelt.

Gesundheit im Wald

Wie Gesundheit und die Natur, hier im Speziellen der Wald, zusammenhängen, nimmt bei den Veranstaltungen des Naturparks ebenso eine wichtige Rolle ein. Welche entspannende Wirkung der Wald auf die Menschen hat, erfahren die Besucherinnen und Besucher des Naturparks etwa am Samstag, 22. April, um 14 Uhr bei der Veranstaltung Waldbaden im Naturpark. Hier gibt es nicht nur Informatives zu heilsamen Wirkung des Waldes, sondern es werden auch praktische Übungen gemacht, wie etwa Atem- und Wahrnehmungsübungen, Meditation und einfachen Bewegungsabläufe aus dem Yoga.

Mähen wie früher

Eine wichtige Veranstaltung, die mittlerweile schon zur Tradition geworden ist, ist die gemeinsame Sensen-Mahd auf der Feihlerhöhe. Am 17. Juni kann jede und jeder, der schon einmal mit der Sense mähen wollte, diese Technik ausprobieren. Eine Expertin zeigt, wie es geht und wie die perfekte Körperhaltung aussieht.

Mit dem Wienerwaldkraxler am Samstag, 15. April, und dem Vertical Last One Standing am Samstag, 29. April, finden auch heuer wieder zwei sportliche Veranstaltungen im April im Naturpark statt.

Genaue Details zum Programm und den Teilnahmebedingungen gibt es unter www.naturpark-purkersdorf.at.

