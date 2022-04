Kultursommer Purkersdorf: Von den 1970ern bis in die Moderne

Vollbild

Die Purkersdorfer Stimmgewalt Nastja Isabella Zahour wird den Kultursommer eröffnen. Die Band Minisex wird am 9. Juli zu sehen und hören sein. Christian Eigner, der Schlagzeuger von Depeche Mode, wird die Bühne zum Beben bringen. Bobby Slivovsky alias „Romantic Slivo“ wird mit gefühlvollen Songs im Salettl gastieren. Der Nino aus Wien wird am 5. August in der Bühne Purkersdorf zu Gast sein. Die Formation „Maschuranz“ gibt es am 30. Juli mit feinstem Austropop zu hören. Mit einer Glam Disco Show werden die „Crazy Heels“ den Purkersdorfer Kultursommer schließen. Wolfgang Schöbitz, Peter Beinhofer, Gernot Feldner und Stephan „Stoney“ Steiner sind „Please, Mrs. Henry“.

