Der Präsident war in Purkersdorf .

Man hätte meinen können Ed Sheeran höchstpersönlich wäre nach Purkersdorf gekommen. Ein lautes Gekreische erfüllte das BG/BRG Purkersdorf, jeder versuchte einen Blick auf den Gast zu erhaschen. Doch es war nicht der britische Popstar, der der Schule einen Besuch abstattet, es war Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Er folgte einer Einladung im Rahmen des „projectXchange“, einer Initiative des Roten Kreuzes, die sich für ein besseres Verständnis zwischen den Kulturen einsetzt. Botschafter der Initiative sind Menschen mit Migrationshintergrund, die ihre Erfahrungen an junge Menschen weitergeben. Auch der Bundespräsident nahm sich die Zeit, für ein persönliches Gespräch mit den Jugendlichen.

Bei einem Workshop erzählte er von seinen eigenen Erfahrungen in seiner Kindheit. Anschließend gab er den Schülern im gesteckt vollen Kunst- und Kulturraum des Gymnasiums noch einige Lebensweisenheiten mit auf den Weg und beantwortete die Fragen der Zuhörer. Weiteres lest ihr in der kommenten Printausgabe der Purkersdorfer NÖN.