FSJ auch in der Region Purkersdorf als Einstieg in soziale Berufe

Ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolviert Naomi Schötzer in der Dorfgemeinschaft Wienerwaldsee in Purkersdorf. Die 19-Jährige besuchte die Höhere Tourismusschule in St. Pölten und fand corona-bedingt keinen Job in der Gastronomie. Mit ihrer Bewerbung für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ergriff sie die Chance, in einen Sozialberuf hinein zu schnuppern. Sie entschied sich für die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen.

Auch auf der persönlichen Ebene profitiert

Erste Erfahrungen in diesem Bereich brachte sie aus dem Verein „Bellarina Dance Performance“ mit. Sechs Jahre lang tanzte sie gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen mit Handicap. In der Dorfgemeinschaft unterstützt sie Bewohner im Alltag und hilft im Wohnheim und der Werkstatt mit.

Besonders herausfordernd empfand sie die Kennenlernphase: „Mir zu merken, wer welche Aufgaben selbstständig durchführen kann und wann meine Hilfe gebraucht wird, war nicht leicht“, beschreibt sie ihren Start. Außerdem sei es anfangs ungewohnt gewesen, mit plötzlichen Stimmungsschwankungen und unterschiedlichen Charakteren umzugehen. Sie empfiehlt jedem, der sich für Sozialberufe interessiert, ein FSJ zum Kennenlernen zu machen.

Auch auf der persönlichen Ebene habe sie profitiert: Die eigene Gesundheit erscheint ihr nicht mehr selbstverständlich. Darüber hinaus habe der Kontakt zu Menschen mit Beeinträchtigung ihren Blick auf ihr eigenes Leben verändert.

Überbrückung von Wartezeit

Ihre Kollegin Selina Hajny besuchte die Caritas Schule in Wien. Den Wunsch, im sozialen Bereich zu arbeiten, hatte die 18-Jährige schon lange. Gemeinsam mit Schötzer möchte sie nächstes Jahr die Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) besuchen. Mit dem FSJ überbrückt Hajny die Wartezeit bis zum Schulbeginn.

In ihr Aufgabengebiet fällt die Unterstützung der Bewohner im Alltag und die morgendliche Pflege von drei Personen. Hajnys Mutter ist seit über 20 Jahren in der Dorfgemeinschaft Breitenfurt tätig und dadurch kannte Hajny die Institution bereits von privaten Besuchen. „Die persönliche Beziehung zu den Bewohnern und ihr Feedback sind eine tolle Erfahrung“, erklärt Hajny ihre Wahl.

Miriam Büchler hält das Meerschweinchen einer Bewohnerin.

Seit letztem Jahr engagiert sich Miriam Büchler in einem Pflegeheim für Pensionisten mit Sehbeeinträchtigung in Penzing. Hier arbeitet die junge Pressbaumerin auf der Demenz-Station. Geschirr einsammeln, Essen austeilen, mit den Bewohnern plaudern oder sie in den Garten begleiten – ihre Aufgaben sind vielfältig.

Aktuell übernimmt sie alle Arbeiten in der Stationsküche, weil jemand im Krankenstand ist. Dafür erhält sie ein Taschengeld, Fahrtgeld und Kinderbeihilfe. „Da muss man schauen, ob sich das finanziell ausgeht“, erzählt sie. „Wenn man das Ziel hat Geld zu verdienen, ist ein FSJ vielleicht nicht die richtige Wahl.“

Schwierige Eingewöhnungszeit

Anfangs fiel es ihr schwer, sich zu merken, wer Zucker in den Kaffee möchte und wer in welchem Zimmer lebt. Aber mit der Zeit gewöhnte sie sich an die Menschen und die neuen Aufgaben. „Mein FSJ ist die perfekte Möglichkeit hinein zu schnuppern, wie es in einem Pflegeheim ist und ob ich mir das vorstellen kann.“ Für die Zeit danach schwebt ihr ein FH-Studium für Gesundheits- und Krankenpflege vor.

Eine andere Option bietet der Naturpark Purkersdorf: Hier können junge Menschen im Rahmen eines freiwilligen Umweltjahrs mitarbeiten. „Die jungen Leute lernen, dass Naturschutz mehr ist, als Wege zu pflegen“, erzählt die Geschäftsführerin Gabriela Orosel. „Sie sind normal in den Arbeitsprozess integriert.“ Sie beobachtet, dass die Jugendlichen in diesem Jahr reifen.

