Team forscht zu toten Tieren im Straßenverkehr in Region Purkersdorf

Ein Team des Instituts für Zoologie der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU) forscht bereits seit 2014 rund um getötete Tiere im Straßenverkehr. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Citizen Science Projekt, das heißt ein Projekt, an dem die Forschenden gemeinsam mit der Bevölkerung wissenschaftliche Fragestellungen beantworten.

Seit dem Projektstart sind bereits rund 20.000 Meldungen sogenannter „Roadkill“ eingegangen. Diese Meldungen sind wichtig für die Wissenschaft, um offizielle Wildunfalldaten zu ermitteln und bilden eine wichtige Grundlage für Aktionspläne im Naturschutz. Denn Straßennetze beeinflussen Wildtierpopulationen negativ, insbesondere durch Lebensraumzerschneidung sowie den Straßentod in Folge von Kollisionen mit Fahrzeugen. Dies kann zu beachtlichen Bestandsrückgängen einzelner Arten führen.

Jetzt weiten sie ihr Projekt „Roadkill“ aus. Zusätzlich zu den Sichtungen aus der Bevölkerung wird nun auf Straßenabschnitten in der Region Purkersdorf ein regelmäßiges Monitoring durchgeführt, das von der NÖ Landesregierung gefördert wird. Ziel dieses Projektes ist unter anderem die Ermittlung von „Roadkill-Hotspots“, also Straßenabschnitten, bei denen es gehäuft zu „Roadkills“ kommt. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Monitoring auf weitere Vergleichsstraßen in Niederösterreich ausgeweitet.