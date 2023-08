Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ schließt Projekt Trittsteine ab

Um aus einfachen, in Gemeindebesitz befindlichen öffentlichen Flächen, vielfältige und wertvolle Biodiversitätsoasen zu machen, wurde das Projekt „Trittsteine“ der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ ins Leben gerufen. Im Zuge dessen wurde in den fünf Mitgliedsgemeinden Purkersdorf, Gablitz, Mauerbach, Wolfsgraben und Tullnerbach jeweils eine Fläche von Vertretenden der Gemeinden sowie Biosphärenparkbotschafterinnen und -botschaftern ausgewählt, um diese ökologisch zu gestalten. Konkret heißt das, Blühwiesen für Insekten, neue Tierhabitate und Bepflanzung mit standorttypischen Gehölzen und Stauden zu schaffen.

In Purkersdorf befindet sich der Trittstein etwa entlang der B 44 beim Naturpark Purkersdorf, in Gablitz in Form eines naturnahen öffentlichen Obstgartens an der B 1. In Mauerbach befindet sich die ökologische Oase in Form einer Blühwiese beim Friedhof und in Tullnerbach entstand bei der Kreuzung an der B 44 zur Lawies ein „Bienen- und Insektensupermarkt“. Die Gemeinde Wolfsgraben setzte im Zuge dieses Projekts auf die Erneuerung und Vergrößerung eines Gelbbauchunkenhabitats.

Um mehr darüber zu erfahren und die Kernbotschaft dieses Projekts - Biodiversität mehr in den öffentlichen Fokus zu stellen - sind bei den Trittsteinen Infotafeln angebracht. Außerdem gibt es auf den Gemeindehomepages Infos über das Projekt. Aber auch Exkursionen und Wanderungen zu den jeweiligen Trittsteinen sollen das öffentliche Interesse daran verstärken.

Das Projekt, das jetzt erfolgreich abgeschlossen werden konnte, wurde vom Landschaftsfond und dem Biosphärenpark Wienerwald finanziell unterstützt und im Zuge des Projektwettbewerbs zum 15-jährigen Bestehen des Biosphärenparks mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Derzeit ist kein weiteres Projekt in diese Richtung geplant, allerdings betont Daniel Brüll, Regionalberater von NÖ.Regional gegenüber der NÖN: „Es wird aber wieder ein Treffen der Projektgruppe geben und vielleicht gibt es da einen neue Idee für ein Umwelt-Projekt“.