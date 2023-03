Tag der Landjugend: Irenentaler holen Silber

Zwei Telefonzellen - eine vor dem Tullnerbacher Gemeindeamt und eine in Irenental - sollen in Bücherzellen umgewandelt werden. Und das in 42,195 Stunden. Das war die Aufgabenstellung, die die Mitglieder der Landjugend Irenental im Zuge ihres Projektmarathons umzusetzen hatten. Dafür wurden sie nun beim Tag der Landjugend in Wieselburg belohnt: Noah Jandrasits und Larissa Gazdag-Peichär durften stellvertretend für die Landjugend Irenental die Auszeichnung in Silber entgegennehmen.

Insgesamt nahmen heuer 87 Gruppen aus dem ganzen Bundesland am Projektmarathon teil. 33 goldene, 28 silberne und 16 bronzene Auszeichnungen konnten beim Tag der Landjugend schließlich vergeben werden. Zehn weitere Gruppen haben erfolgreich teilgenommen. Über den Landessieg durfte sich die Landjugend Leonhofen im Mostviertel mit ihrem Projekt Aussichtsplatzl am Panoramaweg freuen.

