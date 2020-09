Erstmals nahm die Landjugend Irenental am Projektmarathon teil. Bei dieser Veranstaltung stellen Landjugendgruppen ihre Kräfte für 42,195 Stunden in den Dienst der Allgemeinheit und arbeiten an einem gemeinnützigen Projekt. Aufgabe für die Landjugend von der Pfarre Maria Schnee: Die Stiegen zur Kirche sollten neu verfugt werden, und das Grünzeug zwischen den Pflastersteinen des Kirchenplatzes musste weg. Als Extraaufgabe sollte für die Jesus-Statue ein Blumenbeet gestaltet werden.

„Wir waren sechzehn Jugendliche und hatten von Freitag, 19 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr Zeit, für unser Projekt zu bearbeiten“, erzählt Karina Schmiedl von der Landjugend Irenental. Die kleinen Pflanzen wurden niedergeflämmt, Gewächs weggeschnitten, Fugenmasse herausgehämmert, neu verfugt, Baumaterialien für das Blumenbeet gekauft und das Beet angelegt. Neben diesen Tätigkeiten gab es für die Jugendlichen noch zusätzliche spannende Ereignisse. „Die Polizei kam vorbei, weil sich ein Anrainer über den Baulärm beklagt hatte“, so Schmiedl. Auch eine Hochzeit am Samstag gab es während des Projektmarathons.

„Unsere Aufgabe, die wir aufgrund der vielen Fugenarbeit mit ‚Unbefugten ist der Zutritt verboten‘ betitelt haben, haben wir erfüllt, der Kirchenplatz und alles erstrahlt in ganz neuem Glanz“, so Schmiedl.

An diesem Wochenende habe man nicht nur viel gearbeitet, sondern vor allem eine schöne Zeit mit Freunden verbracht. „Wir freuen uns schon auf das nächste Mal“, sagt Schmiedl.