Purkersdorfer Event spielte 48.500 Euro für Licht ins Dunkel ein

„Ich bin unglaublich glücklich und zufrieden mit dem Spendenergebnis“, freut sich Charity-Event-Organisator Niki Neunteufel. Gemeinsam mit Alexander Löschnak ist er schon seit 20 Jahren für die Seitenblicke Night Tour für Licht ins Dunkel im Einsatz. Diesmal sind 48.500 Euro für den guten Zweck zusammen gekommen.

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist das nicht selbstverständlich“, so Neunteufel. Er freut sich auch darüber, dass vor allem Klein- und Mittelbetriebe aus der Region gespendet haben. „Und der Purkersdorfer Notar Günther Fuchs hat zum 50-jährigen Jubiläum auf ein Fest verzichtet und uns dafür eine großzügige Spende überreicht“, ist der Szene-Wirt vom Hauptsponsor begeistert.

„Das zeigt, was passiert, wenn alle zusammen halten“

Diese Spendenbereitschaft sei nicht selbstverständlich. „Das zeigt, was passiert, wenn alle zusammen halten“, so Neunteufel, der sich freut, dass das gespendete Geld großteils in der Region bleibt – beispielsweise wird die Dorfgemeinschaft Wienerwaldsee unterstützt.

Beim Charity-Abend im Nikodemus wurden thailändische Spezialitäten – die besonders Altbundespräsident Heinz Fischer schmeckten – und Speisen der traditionellen Wiener Küche serviert.

Auch zum 20-jährigen Jubiläum fungierten Promis und langjährige Wegbegleiter, wie ORF-Lady Ingrid Thurnher oder „Seyffenstein“ Rudi Roubinek, die Fußball-Legenden Toni Polster und Andi Herzog sowie Vize-Europameister der Zauberkünstler Paul Sommersguter als Kellner, Köche und Barkeeper für den guten Zweck. Und, dass die Erfolgsgeschichte des Charity-Events weitergehen wird, zeigt eine Warteliste. „Einige Unternehmer haben sich schon fürs kommende Jahr für einen Tisch angemeldet“, so Neunteufel.

