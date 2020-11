Wer in seiner Jugend Grenzen testet und zu weit geht, kann im schlimmsten Fall Schwierigkeiten mit dem Gesetz bekommen. Warum drei Sechzehnjährige einen jungen Mann im Sommer verprügelt und ihm dabei die Nase gebrochen haben sollen, kommt im Beweisverfahren nicht genau heraus.

privat (2) Nicht nur die Brille des Opfers war verbogen...

Dass der Betroffene deswegen zweieinhalb Tage im Spital verbracht hat, in einigen Monaten wieder operiert werden muss und einen bleibenden Schaden davonträgt, steht allerdings fest.

Die drei Angeklagten erzählen die selbe Geschichte: Der Erstangeklagte hätte den Betroffenen zur Rede gestellt. Er hatte gehört, dass dieser hinter seinem Rücken schlecht über ihn geredet habe. Daraufhin habe der Betroffene ihn getreten und der Erstangeklagte zurückgeschlagen. Zweit- und Drittangeklagter hätten versucht dazwischenzugehen und seien dadurch in die Rauferei verwickelt worden.

Schläge und Drohungen auf Social Media

Der Betroffene erzählt aber eine andere Version: Angeklagter eins habe ihm eine Beleidigung nachgerufen, als er an der Gruppe vorbeiging. Er habe gefragt, was los sei, daraufhin habe der Angeklagte ihn mit der Faust zweimal ins Gesicht geschlagen. Der Betroffene habe ihn an den Armen gepackt, um weitere Schläge zu verhindern, die anderen beiden hätten sich dann auch auf ihn gestürzt, ihn geschlagen und beschimpft.

„Mein Gesicht war komplett blau und meine Nase verschoben“, erzählt er.

privat (2) ... auch das Leiberl war blutverschmiert.

Am Heimweg seien T-Shirt und Gesicht blutig gewesen, Passanten hätten ihn merkwürdig angeschaut.

Über die Social Media-Plattform Snapchat hätten Freunde der mutmaßlichen Täter dem Betroffenen nach dem Vorfall auch Drohungen geschickt.

„Ein Menschenleben kostet weniger als 50 Cent, so viel kostet eine Patrone“, sollen sie ihm unter anderem geschrieben haben. „Ich traue mich nicht mehr alleine in Purkersdorf herumgehen. Mir ist klar, dass das noch Folgen haben wird“, sagt der Betroffene dazu. Eine Woche nach dem Vorfall hat er einen der Jugendlichen im Zug noch mit Freunden gesehen, wie er mit der Tat angegeben hat, erzählt der Betroffene.

Keine Verantwortung, keine Sozialstunden

Der Richter findet die Version des Betroffenen sehr glaubwürdig und gibt den Verteidigern die Möglichkeit, sich draußen mit ihren Mandanten zu besprechen. Als sie wieder hereinkommen, stimmen Erst- und Drittangeklagter der Version des Betroffenen zu und bekennen sich schuldig. Sie müssen jeweils 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und dem Betroffenen 3000 Euro zahlen.

Sie können gehen, der Zweitangeklagte muss noch im Saal bleiben. Er bricht in Tränen aus und beteuert, keine Faustschläge verteilt zu haben. Weil der Angeklagte keine Verantwortung übernehmen wolle, bekommt er kein Diversionsangebot wie die anderen, so der Richter.

Der 16-Jährige wird zu einer bedingten Haftstrafe von vier Monaten mit einer Probezeit von drei Jahren verurteilt. „Sie kommen mit einem blauen Auge davon“, kommentiert der Richter und mahnt den Jugendlichen, sich in Zukunft zusammenzureißen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.