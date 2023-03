Tolle Stimmung im Purkersdorfer Shakespeare Pub

Zahlreiche Gäste strömten ins Shakespeare Pub, um beim ersten Pub-Quiz mit dabei zu sein. Am Schluss gingen aus den zahlreichen Teams zwei Sieger hervor: Das Team „Stammtisch“ durfte sich über den 1. Platz in der Kategorie „Musik“ freuen. In der Kategorie „Fragen“ siegte das Team „Space Coyotes“.

Aufgrund des großen Erfolgs wird es auch im April wieder einen Pub-Quiz-Abend geben. Am Samstag, 22. April findet um 19 Uhr das Pub-Quiz 2.0 statt. Das Nenngeld beträgt 4 Euro pro Person. Pub-Betreiber Christian Koller bittet um rechtzeitige Anmeldung.

