Als Abschluss und Highlight der PUKK (Purkersdorfer Kulturkreis)-Kultur Frühjahrs-Abo-Saison durften Präsident Richard Hollinek und Stellvertreter Niki Neunteufel Viktor Gernot mit seinem aktuellen Programm „Nicht wahr ?” im Purkersdorfer Stadtsaal begrüßen.

Der Kabarett-Superstar lieferte ein Feuerwerk an Gags ab. „Selten zuvor war die Stimmung im Saal so genial wie gestern Abend“, schwärmt Niki Neunteufel. Nach der Show lud der Szenewirt noch zur traditionellen After Show-Party ins Nikodemus. Neben Gernot schlossen sich der Party auch Bürgermeister Stefan Steinbichler, Vorgänger Karl Schlögl mit Gattin Gabi sowie ERGO-Vorstand Christian Noisternig der Einladung an.

Die Pukk-Abonnenten dürfen sich auch in der kommenden Herbst-Saison wieder auf Besuche der absoluten Superstars der heimischen Kabarettszene einstellen: Thomas Stipsits, Gery Seidl und Alex Kristan werden Pukk demnächst die Ehre geben.