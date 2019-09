Den Sonntagabend der Vorwoche wird ein Purkersdorfer (18) wohl nicht mehr so schnell vergessen. Als er in der Fürstenberggasse unterwegs war, gingen plötzlich drei unbekannte Männer im Alter von 17 bis 18 Jahren auf ihn los, forderten Handy und Bargeld und schlugen auf ihn ein. „Er erlitt Verletzungen am Kopf und im Brustbereich“, heißt es von der Polizei.

Schließlich ließen sie von ihm ab und ergriffen ohne Beute die Flucht. Tags darauf erstattete er Anzeige. Die Exekutive bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung zu den drei unbekannten Tätern: Diese sollen akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Zwei von ihnen sollen Trainingsanzüge getragen haben, einer eine Sporthose und einen dunkelblauen Kapuzenpullover.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Purkersdorf, 059133/3233, erbeten. Diese werden vertraulich behandelt.