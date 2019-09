Das männliche Trio verpasste dem Opfer nach Polizeiangaben vom Dienstag Schläge gegen Kopf und Oberkörper, forderte Handy sowie Bargeld und flüchtete danach ohne Beute zu Fuß. Die Exekutive veröffentlichte Personenbeschreibungen und bat um Hinweise.

Die Unbekannten im Alter von etwa 17 und 18 Jahren gingen am Sonntag gegen 23.40 Uhr in der Fürstenberggasse auf den 18-Jährigen los. Der Mann wurde verletzt und erstattet am Montag Anzeige.

Die Täter sollen akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Zwei von ihnen sollen Trainingsanzüge getragen haben, einer eine Sporthose und einen dunkelblauen Kapuzenpullover. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Purkersdorf (Tel.: 059133/3233) erbeten.