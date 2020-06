„Wenn Kinder gefährdet werden, dann ist das nicht mehr lustig“, ist Bürgermeister Stefan Steinbichler verärgert. Beim Spielplatz auf der Kellerwiese wurde das Seil bei der Kreisschaukel angeschnitten und auch der Holzbalken weist eine Beschädigung auf.

„Die Müllproblematik besteht schon seit über einem Jahr“

Beim Bahnhof ist außerdem die Scheibe des Snackautomaten eingeschlagen worden. „Und beim Tennisplatz mussten die Bänke entfernt werden, weil sie angezündet wurden“, ergänzt Vizebürgermeister Andreas Kirnberger.

Hinzu kommt der Müll, der an verschiedenen Plätzen liegen gelassen wird. „Die Müllproblematik besteht schon seit über einem Jahr“, weiß Steinbichler.

Der Polizei ist dieses Thema bekannt. Man geht davon aus, dass Jugendliche die Taten verübt haben. „Derzeit gibt es drei Gruppen an Jugendlichen, die großteils aus Wien kommen. Mit denen spielen wir ein Katz- und Mausspiel“, informiert Polizist und Gemeinderat Herbert Schwarz. Bis zu 35 Jugendliche würden oft aus der Bundeshauptstadt kommen, um sich in Purkersdorf zu treffen. Zwischen 13 und 18 Jahre sind sie alt. „Treffen sind okay, aber die jungen Leute sollen nichts beschädigen“, meint der Bürgermeister.

„Es gibt ein paar schwarze Schafe, die den anderen Jugendlichen alles vermiesen“, ärgert sich auch der Vizebürgermeister.

Mit einer „Aktion scharf“ will die Polizei noch öfter kontrollieren. Außerdem ist geplant, das Gespräch mit den Jugendlichen zu suchen. „Eine Kombination ist wichtig“, meint Sicherheitsgemeinderat Roman Brunner. Obwohl das nicht von heute auf morgen zu schaffen sei, wolle man versuchen, die Situation schnell in den Griff zu bekommen. Neben den Beschädigungen kommt auch die Suchtmittelproblematik dazu, die man ebenfalls eindämmen will.

„Vorfälle an die Polizei melden“

„Mir ist auch wichtig, dass auffällige Vorfälle gleich an die Polizei gemeldet und nicht nur auf Facebook gestellt werden“, so Steinbichler. Von der Sachbeschädigung habe man nämlich zuerst auf Facebook erfahren.