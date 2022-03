Ärzte ohne Grenzen: Zwischen Hilfe und Abenteuerlust

NÖN: Sie arbeiten seit zehn Jahren für „Ärzte ohne Grenzen“, halfen in Libyen, Syrien oder Gaza. Was war für Sie der prägendste Einsatz?

Martin Schatz: Das war mein erstes Projekt im Südsudan, ein neues Flüchtlingslager mit bis zu 80.000 Menschen. Zu Beginn herrschten katastrophale Verhältnisse, etwa Mangelernährung. Vor allem die Kindersterblichkeit war sehr hoch. Wir haben es in kürzester Zeit geschafft, die Situation zu stabilisieren. Gleichzeitig war es lehrreich zu sehen, dass das Leben für die Menschen trotzdem weitergeht. Sie haben langfristige Pläne und es wird gefeiert oder Fußball geschaut.

Bei „Ärzte ohne Grenzen“ denke ich zunächst an medizinische Versorgung. Was sind Ihre Aufgaben im Einsatz?

Ich übernehme das Finanzmanagement. Das heißt, ich erstelle mit unseren Medizinern und Logistikern Budgets und verteile die Gelder, die wir vor Ort brauchen. Außerdem unterstützte ich unsere lokalen Mitarbeiter in der Administration. Aber die Bedingungen sind ganz anders als in der klassischen Buchhaltung. Im Südsudan sind einige Projekte beispielsweise nur per Boot oder per Flugzeug erreichbar.

Sie waren etwa in Syrien und in Libyen im Kriegsgebiet im Einsatz. Hatten Sie keine Angst?

Ich bin überzeugt, dass wir wichtige und sinnvolle Arbeit leisten. Deswegen bin ich bereit, Risiken einzugehen. Gleichzeitig arbeitet die Organisation seit über 50 Jahren in Krisengebieten und besitzt große Erfahrung. Erste Priorität ist immer, Sicherheit zu gewährleisten. Ansonsten können wir nicht arbeiten. Das Grundlegendste ist, sich mit lokalen Behörden und Machthabern zu verständigen.

Wie sind Sie dazu gekommen, sich bei der Hilfsorganisation zu bewerben?

Ich war über 20 Jahre in großen Firmen in der Software- und Pharmazie-Branche tätig. Irgendwann war klar, dass ich nicht den Rest meines Lebens so verbringen will. Nach meiner Kündigung wusste ich nicht, was ich als Nächstes machen will. Zufällig habe ich auf Reisen jemand von „Ärzte ohne Grenzen“ kennengelernt. Sie hat mir erzählt, dass mein beruflicher Background interessant wäre.

Die Belastung in den Einsätzen ist hoch und die Arbeitsbedingungen sind schwierig. Was motiviert Sie?

Im Vordergrund steht, dass wir in Österreich extrem privilegiert sind. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, auch etwas zurückzugeben. Außerdem kriege ich viel zurück und lerne die Länder und deren Bevölkerung anders kennen als auf Reisen. Natürlich ist auch immer ein wenig Abenteuer dabei.

Wie beeinflusst die Corona-Pandemie Ihre Arbeit?

Wir sind es gewohnt, unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten und Leute hin- oder rauszubringen. Lockdown war für uns etwas, was in vielen Ländern der Normalzustand ist. In Tripoli sind wir zum Beispiel sowieso nicht aus dem Haus gegangen. Im Südsudan gibt es nur wenige Impfstoffe, aber auch wenig Nachfrage. Im Verhältnis zu dem, was es dort sonst an medizinischen Problemen gibt, ist Corona nur ein zusätzliches Problem.