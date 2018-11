Ihr Vater Clemens ist auf den Musikbühnen in der Umgebung Purkersdorfs zu Hause, ihr Bruder Nico fühlt sich im nassen Element als Top-Wasserspringer pudelwohl, und ihre Mutter Birgit ist in der Medienwelt keine Unbekannte. Doch Alina Schaller setzt derzeit dem Erfolg der Familie die Krone auf.

Im Vorjahr war sie die jüngste Nominierte beim begehrten Nestroypreis, und das trug bereits Früchte, denn aktuell spielt sie in „Schlafende Männer“ am Schauspielhaus Wien. Doch nicht nur auf der Theaterbühne hat sie sich bisher einen Namen gemacht, sondern auch bei den größten heimischen Fernsehproduktionen. Im Dezember ist sie bei einer Folge der „SOKO Donau“ zu sehen und ab 2019 regelmäßig als „Alma“ in der vierten Staffel der „Vorstadtweiber“.

„Ich habe sehr viel gelernt – es ist schon besonders, mit so vielen Größen des heimischen Filmgeschäfts zusammenzuarbeiten“

Das bedeutet Stress, im Oktober war sie vormittags beim Dreh der „Vorstadtweiber“ in der Wiener Vorstadt und probte am Nachmittag für das aktuelle Stück „Schlafende Männer“. Doch das alles scheint kein Problem für die 21-Jährige. „Für mich ist das Spielen im Moment sehr abwechslungsreich. Ich wechsle derzeit vom Filmset übergangslos zur Theaterbühne“, erzählt Alina Schaller und weiter: „In „Vorstadtweiber geht es viel bodenständiger zu, als man denkt“, so Schaller, „beim Dreh läuft alles hochprofessionell ab, dabei hatten wir auch viel Spaß.“

Die aktuelle Staffel wird wieder von zwei Regisseuren, Mirjam Unger und Harald Sicheritz, umgesetzt. „Ich habe sehr viel gelernt – es ist schon besonders, mit so vielen Größen des heimischen Filmgeschäfts zusammenzuarbeiten“, schwärmt Alina Schaller.

Richtig gefordert wird die Purkersdorferin aber vor allem in ihrer Rolle als Josefine in „Schlafende Männer“. In Martin Crimps neuem Horrortrip geht es um ein brenzliges Treffen zweier Paare – Liebe, Arbeit, Kunst und das Leben stehen im Mittelpunkt. Angelehnt an „Who’s afraid of Viginia Woolf“ nimmt das Drama in einem Dachboden-Atelier seinen Lauf.

Weder der Bühne noch der Kamera gibt sie dezidiert den Vorzug. „Film ist sehr technisch und manchmal schonungslos, weil die Kamera sehr nah kommt. Auf der Bühne müssen Stimme und Körperarbeit exakt sitzen“, erzählt Schaller. Das Schöne am Theater sei aber „die Nähe zum Publikum.“