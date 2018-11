Vor wenigen Wochen bekam Andrea Eckert in der Kategorie „Kultur“ den begehrten NÖN-Leopold verliehen. Gemeinsam mit Christian Scholl und Eduard Kutrowatz wird sie demnächst in Purkersdorf auftreten. Und das verspricht eine besondere Kombination zu werden, in der auch Wolfgang Amadeus Mozart eine Hauptrolle zukommt – gespielt und auch gelesen. Die NÖN traf sich vorab mit Eckert und Kutrowatz, um über dieses kulturelle Gustostückerl zu reden.

In Purkersdorf haben sich Mozart Vater und Sohn das letzte Mal getroffen. Macht diese Begebenheit ein Konzert noch spannender?

Eduard Kutrowatz: Dieser bemerkenswerte Aspekt ist natürlich ein spannendes Element, von dem ich erst vor Kurzem erfahren habe. Es macht diesen Platz dadurch noch zusätzlich interessant. Darüber gibt es ja auch einen Brief und der wird auch vorgetragen.

Wie rezitiert man Mozart?

Andrea Eckert: Die Erfahrung, Mozart-Briefe zu lesen eröffnet mir eine neue Welt. Ich kannte seine Briefe kaum. Sie sind humorvoll, witzig, nachdenklich und klug. Einige rühren mich zu Tränen. Die Briefe dieses Genies in Kombination mit der wunderbaren Musik lesen zu dürfen, ist für mich etwas Besonderes. Ich liebe die Kombination aus Wort und Musik.

Wie kombinieren Sie die Musikstücke mit den Briefen? Gibt es da inhaltliche Überschneidungen?

Eckert: Es sind Briefe an verschiedenste Adressaten, an das Bäsle (Mozarts Cousine, Anmerkung), an den Vater, an seine Frau, …. Wir haben sie nach den Personenkreisen geordnet und wollen den Abend als Ganzes erlebbar machen.

Kutrowatz: Für mich ist wichtig, dass Musik und Wort in einer guten Balance zu einander stehen. Das geschieht in dem Moment, wo durch Violine, Stimme und Klavier ein neues Trio entsteht und wo alle drei Mitwirkenden eine gleichwertige Rolle erfüllen.

Wie ist es mit Frau Eckert zu spielen?

Kutrowatz: Es ist einfach herrlich. Andrea Eckert hat eine besondere Stimme und die ist für mich wie ein Instrument. Für mich ist das Wort neben der Musik immer bedeutend gewesen. Ich habe ja selber Gedichte und ein Theaterstück geschrieben, die bei mir in der Schublade liegen.

Wo haben Sie die NÖN-Leopold-Statue platziert?

Eckert: Der Leopold steht neben der Romy und neben dem Dorothea Neff-Preis an einem Ehrenplatz in meiner Küche. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass meine Arbeit als Prinzipalin der Raimundspiele Gutenstein eine derartige Würdigung erfahren hat. Da ich von allen Menschen dort, dem Bürgermeister, seinen Mitarbeitern und der ganzen Gemeinde unterstützt werde, empfinde ich den Preis als Auszeichnung für uns alle.

Wie werden Sie die Zeit vor und um Weihnachten verbringen?

Eckert: Mit Weihnachtslesungen davor, am Heiligen Abend freue ich mich auf meine Familie und dann geht es gleich weiter mit Proben für die Sylvestergala.

Kutrowatz: Das Konzert in Purkersdorf bildet auch meinen Jahresabschluss. Und das ist gut so, denn ich achte sehr darauf, dass die Zeit um Weihnachten spielfrei ist und ich sie in Ruhe verbringen kann.