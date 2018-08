Mit der Schlossstich-Methode brach ein Bulgare in der Park & Ride Anlage in Purkersdorf blitzschnell sechs Autos auf und sackte ein, was nicht niet- und nagelfest war. Wegen gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls wird dem 47-Jährigen nun am Landesgericht der Prozess gemacht. Heuer im Mai schlug der Angeklagte in Purkersdorf drei Mal zu und drei Mal im Juni darauf, geknickt sitzt er nun vor Richterin Alexandra Glösl. „In Ungarn leite ich eine private Klinik, in diese habe ich mein ganzes Geld investiert.

Dann hat sich meine Frau von mir getrennt, ich hatte kein Geld mehr, ich war alleine und verwirrt und in einem Stresszustand. Ich war in einer Ausnahmesituation“, erklärt der Angeklagte, weshalb er sich hierzulande im Kriminal geübt hat. Verscherbelt hat er die Beute - eine Sonnenbrille, ein Autoradio, ein Navigationsgerät, ein Fahrrad, eine Kühlbox und eine Badetasche - aber nicht. „Das ist alles in Ungarn“, erzählt der 47-Jährige. Hoch ist der bei den Einbrüchen entstandene Sachschaden.

„Mein Schloss ist kaputt, mindestens 500 Euro kostet ein neues“, sagt eines der Opfer. Um Gutmachung ist der Angeklagte bemüht. Drei beim Prozess anwesenden Opfern überreicht er insgesamt 1.600 Euro. Das und ein reumütiges Geständnis wertet die Richterin als mildernd und verhängt über den Bulgaren 15 Monate teilbedingte Freiheitsstrafe. Drei Monate davon muss der Angeklagte hinter Gittern absitzen. Das Urteil ist rechtskräftig.