In der Volksschulklasse von Lehrerin Natascha Bergmann-Balutsch hängt eine Gitarre an der Wand. Und die wird auch öfters eingesetzt, und das mit gutem Grund, denn die Frau Lehrer ist eigentlich ein ehemaliger kleiner Pop- und Schlagerstar. Jetzt macht sie sich gemeinsam mit ihrem Schülerchor für krebskranke Kinder stark.

Angefangen hat alles mit der Popband „Guess who“. „Das war eine Gruppe mit Greg Bannis, der sich als Leadsänger der Band ,Hot Chocolate’ einen Namen machte“, erzählt Natascha Bergmann-Balutsch, die mit Künstlernamen Tasha Bergmann heißt, über ihre Anfänge. Größter Hit „Caribbean Christmas. „Da es aber im österreichischen Popgeschäft nicht ganz so rosig ausschaut, singt und komponiert man irgendwann auf deutsch“, so Bergmann. 2005 wurde sie so an den Schlager herangeführt.

Wechsel von Pop in die Welt des Schlagers

„Als Produzenten hatte ich Hubert Molander, der auch erst in diese Musikrichtung eingestiegen ist“, erinnert sich Bergmann. Und das hat auf Anhieb gut funktioniert. Mit dem Lied „Ich hab’ dich immer noch lieb“ kam sie sogar in die Charts. „Das war eigentlich nicht wirklich Schlager. Eher Popschlager, wie wir das heute von Helene Fischer kennen“, erklärt Bergmann.

2007 machte Bergmann dann ein eigenes Album mit dem Titel „Kräfte wirken“. Damit kam sie sogar in die Vorausscheidung des Grand Prixs der Volksmusik. „Das war schon gut, denn sonst wurde damals im Fernsehen nur der Musikantenstadl gezeigt“, so Bergmann.

Kurz danach fasste sie den Entschluss, Lehrerin zu werden. „Ich habe zu studieren begonnen und unterrichte seit 2010“, ist Bergmann froh über ihren Entschluss. Zunächst war sie Lehrerin im 21. Bezirk. „Da hab ich viel Erfahrung gesammelt“, sagt sie. Seit ein paar Jahren unterrichtet sie nun in der Volksschule in Purkersdorf. Und auch die Direktorin hat gleich das musikalische Talent Bergmanns erkannt und ihr die Leitung des Schulchors übertragen. „Bei mir gibt es kein falsches Singen. Wenn einmal ein Ton schief kommt, dann passt das so“, zeigt sie sich geduldig.

Nun hat sie aber ein großes Projekt auf die Beine gestellt. Im Zuge eines Benefizkonzertes will sie krebskranken Kindern helfen. „Es gibt in Österreich keine Rehabilitationsmöglichkeit für Kinder, die an Krebs erkrankten. Deshalb möchte ich mit diesem Konzert eine Organisation unterstützen, die das möglich macht“, hebt Bergmann den Verein hervor.