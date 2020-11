Die Trainerin und Autorin Pamela Obermaier hat im Oktober zusammen mit dem Beziehungscoach Dominik Borde den Ratgeber „Mein innerer Tyrann“ herausgegeben. Günther Ebenauer

„ Glaub nicht alles, was du denkst“, lautet ein Credo aus dem neuen Ratgeberwerk. Das siebte Buch der Wahl-Purkersdorferin handelt vom inneren Tyrannen: Unaufhörlich flüstert er uns zu, was er für wahr hält. Diese inneren Überzeugungen können uns fundamental in unseren Fähigkeiten beschneiden und daran hindern, beruflich und in unserem Beziehungsleben einen erfolgreichen und zufriedenen Weg zu gehen. „Oft schöpft man nicht aus dem Vollen, daher strebt man nach weniger als man erreichen könnte, im Job oder in der Partnerschaft“, sagt Pamela Obermaier. „Der Weg zum Glück erfolgt über die Konfrontation mit dem inneren Tyrannen“, sind Pamela Obermaier und Dominik Borde überzeugt.

Wer sich von den Bewertungen seines Tyrannen befreien kann, ist auch freier in seiner Entwicklung, stellt Dominik Borde fest. Der Beziehungscoach begleitet Paare dabei, hemmende Gedanken zu durchschauen, Verhalten zu verändern und sich gemeinsam weiterzuentwickeln. „Wer alles glaubt, was er denkt, ist in jeder Beziehung verloren. Wer seine Gedanken an die Hand nimmt, hat die Führung über die eigene Partnerschaft zurückgewonnen.“ Der Ausweg aus einer unglücklichen Beziehung führt immer über sich selbst.

Nur wer innerlich in bestem Zustand ist, kann in jeder Beziehung sein Bestes geben. Das Gleiche gilt für den beruflichen Erfolg. „Die wenigsten Menschen schöpfen aus dem Vollen, die meisten erwarten weniger vom Leben, als es ihnen zu bieten hätte“, so die Trainerin und Speakerin Pamela Obermaier, die als „Die Potenzialentwicklerin“ dabei begleitet, innere Hürden zu überwinden und sich beruflich durch und durch zu entfalten. „Viele geben sich mit weniger zufrieden, als für sie erreichbar wäre. Das ist schade, weil sie damit ihr Potenzial vergeuden.“ Habe ich meinen Tyrannen im Griff oder hat er mich im Griff? Das ist die entscheidende Frage für das Autorenteam, um im Business wie in Liebesangelegenheiten voranzukommen. Ihr Weg in ihren Beratungen ist es, den inneren Tyrannen zum Verbündeten zu machen. Aus Existenzängsten oder Selbstzweifeln in einer unbefriedigenden Arbeitssituation zu verharren ist genauso schädlich, wie den äußeren Umständen oder dem Partner die Schuld am Scheitern der Beziehung zu geben. Nur, wer die Gebote des Tyrannen durchschaut, sieht, dass sich viele alternative Möglichkeiten auftun.

„Wenn wir unserem inneren Tyrannen zu viel Gehör schenken, kann er unser Glück sabotieren.“ Wie man sich selber besser auf die Spur kommen und dadurch das eigene Potenzial richtig entfalten kann, vermitteln Pamela Obermaier und Dominik Borde in ihrem Buch „Mein innerer Tyrann – Über die Kunst, sich selbst nicht im Weg zu stehen“.