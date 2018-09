Boris Bukowski hält, was Name verspricht .

„Gibt es ein Leben vor dem Tod?“ – Diese Frage kann Boris Bukowski eindeutig mit „ja“ beantworten. 1946 in der Steiermark geboren, startete er sein Frontman-Dasein in den 70ern bei der Band „Magic“, mit der er drei Alben veröffentlichte. Die seit 1985 erfolgreiche Solokarriere führte ihn letzten Samstag im Rahmen des Kultursommers in die Bühne.

Der Titel des aktuellen Albums „Gibt es ein Leben vor dem Tod“ wird mit Hingabe und musikalischer Leidenschaft auf der Bühne in der Bühne umgesetzt.

Auch die Klassiker kommen nicht zu kurz

Nach der Eröffnungsballade „Fritze mit der Spritze“ erhöht die großartige Band das Tempo, „Mein Herz schlägt immer noch nach dir“ und „Im Namen Gottes Amen“ vom neuen Album folgen. Unvergessliche Charterfolge der 80er „ Fandango“, „Trag meine Liebe wie einen Mantel“, „Hart und weich zugleich“ und natürlich die unsterbliche Ballade „Kokain“ bringen die Bühne und da vor allem die begeisterten Zuschauer zum Kochen.

Eine Topband, ein sehr sympathischer, ewig junger Boris Bukowski, ein volles Haus, ein glückliches Publikum. Kultursommer eben. Künstlerherz, was willst du mehr?