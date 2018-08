Kaum ist der letzte Ton des Open Airs verklungen, schon steht die nächste Attraktion vor der Tür. Es handelt sich dabei um Boris Bukowski. Am Samstag wird er um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt in der Bühne auftreten. Diese Woche stand er der NÖN für ein Interview zur Verfügung.

NÖN: Was darf sich der Besucher ihres Konzerts erwarten?

Boris Bukowski: Kurz nachdem im letzten Jahr mein aktuelles Album „Gibt’s ein Leben vor dem Tod“ fertig wurde, wurde mein Schlagzeuger krank. Ich musste Ersatz suchen, und ich hatte das Glück jemanden zu finden, der perfekt in die Band passt. Ich habe nun die beste Band, die ich jemals hatte.

Sie sind gelernter Schlagzeuger, stehen aber hauptsächlich am Mikrofon. Welche Position in einer Band ist Ihnen die liebste?

Am wichtigsten ist natürlich, das Gesamtbild im Auge zu behalten. Ich bin der wesentliche Arrangeur, das ist meine Position. Wichtig ist ein Konzert so hinzubekommen, wie ich mir das in meinem Hinterkopf zusammengesponnen habe.

Jetzt kommen Sie ja nach Purkersdorf. Bedeutet das etwas Spezielles für Sie?

Die Stadt war immer im Zentrum von den Musikern. Rundherum wohnen ja so einige. Ich freue mich schon, dass ich in so einem Zentrum der Musik auftreten kann.

Was fangen Sie mit dem Begriff „Austropop“ an?

Austropop ist für mich ein historischer Begriff. Viele denken, dass alles Austropop ist, was in Österreich jemals gespielt wurde. Das wäre dann eigentlich ein chauvinistischer Ausdruck. Uns Musikern war immer egal, woher jemand kommt. Austropop ist eine Stilrichtung der Singer-Songwriter, in der Sprache singen, in der einem der Schnabel gewachsen ist, also im Dialekt. Das war neu. Die Botschaft ist wichtiger als die Musik.

Was sagen Sie rund um die Geschehnisse um Ambros?

Ich muss ihm absolut recht geben. Er war ein Wegbereiter des Austropop und daher hat er sich solche Aussagen gegen ihn nicht verdient. Er bleibt eine Legende.

Sie sind ja promovierter Jurist. Fehlt Ihnen das?

Ich habe das nur studiert und habe nach der Promotion die Urkunde aufs Klo gehängt. Ich wollte immer nur Musiker sein, und das ist mein Leben.