Brücke über Deutschwaldbach: Mögliche Lösung wird diskutiert

Seit mehreren Monaten sorgt die Brücke über dem Deutschwaldbach bei den Bewohnern der Deutschwaldstraße 10a für Kopfzerbrechen. Auf dem ehemaligen Moder/Sommer-Grundstück möchte die „Wohnkompanie“ Wohnungen errichten. Aufgrund der Adresse Grillparzergasse würde die Zufahrt über die Wohnstraße Grillparzergasse erfolgen. Um die verkehrsberuhigte Lage gewährleisten zu können, wäre eine Zufahrt über die Deutschwaldstraße sowie die Brücke über den Bach, die direkt vor dem geplanten Wohngebäude ist, für die Anrainer der Grillparzergasse erstrebenswert.

Purkersdorf Grillparzergasse: Anrainer verärgert über Verkehr

Das Problem ist allerdings, dass sich die Brücke in Besitz der Eigentümer der Wohnhausanlage Deutschwaldstraße 10a befindet, die für die Nutzung einige Forderungen stellen. Da die Nutzung der Brücke als Geh- und Radweg auch für die Stadtgemeinde interessant wäre, würden sich die Bewohner von 10a für eine Beteiligung von Stadtgemeinde sowie „Wohnkompanie“ in Form einer Drittelfinanzierung aussprechen. „Unser Wunsch wäre es, dass die ‚Wohnkompanie‘ entweder die Hälfte der Brücke kauft oder eine lebenslange Zahlung dafür tätigt und sich zu einem Drittel an den Erhaltungskosten beteiligt“, erklärt Ljubica Vukovljak stellvertretend für die Bewohner der Wohnhausanlage.

Seit Monaten wird nun zwischen „Wohnkompanie“ und Wohnungseigentümern verhandelt, man kam aber nie auf einen grünen Zweig. Zuletzt wurden die Verhandlungen sogar abgebrochen.

Bewohner und Stadtchef auf Lösung verständigt

Auf Druck der Wohnungseigentümer organisierte SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler ein Treffen. Jetzt haben sich Steinbichler und die Bewohner der Deutschwaldstraße 10a auf eine Lösung verständigt. Man wird die „Wohnkompanie“ bitten, sich bei der Brücke einzukaufen und sich als Mitbesitzer ins Grundbuch eintragen zu lassen. Damit sei die Zufahrt zu den Stellplätzen der geplanten Wohnhausanlage über die Brücke gewährleistet. Die Stadt bekommt ein Servitut – ein Wegerecht – das Bürgern erlaubt, die Brücke zu Fuß oder mit dem Rad zu überqueren. Im Gegenzug wird die Stadtgemeinde bei der Wartung der Brücke unterstützen.

„Wir verpflichten uns, auf beiden Grundstücken die Schneeräumung zu übernehmen und wenn die Brücke saniert werden muss, dann wird die Stadtgemeinde ein Drittel der Kosten tragen“, erklärt Steinbichler. Und um etwaigen Diskussionen vorzubeugen, wird sich die Stadt auch um die Abwicklung der Sanierung kümmern. Diese Lösung stelle sicher, dass die Grillparzergasse als Wohnstraße von zusätzlichem Verkehr verschont bleibe. „Ich glaube, dass wir damit einen gemeinsamen Nenner gefunden haben“, so der Stadtchef.

Ob und inwieweit diese Lösung zustande kommt, ist jedoch unklar. Vonseiten der „Wohnkompanie“ betont man, dass man noch mitten in den Gesprächen sei und zu jetzigem Zeitpunkt noch nichts sagen könne. „Dafür ist es aus unserer Sicht jetzt noch zu früh.“

