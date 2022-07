Bürgermeister Steinbichler: „Müssen weiter in die Zukunft denken“

Werbung

Eine neue Raumordnung, das Wiener Parkpickerl, aber auch der Ukraine-Krieg hielten Purkersdorfs Politiker auf Trab. Die NÖN traf Bürgermeister Stefan Steinbichler zum Sommergespräch und blickte mit ihm auf die vergangenen Monate zurück.

NÖN: Die Corona-Pandemie beeinträchtigt nach wie vor den Alltag vieler Menschen. Wie haben Sie die Zeit seit dem vergangenen Sommer erlebt?

Stefan Steinbichler: Weniger anstrengend als noch im Vorjahr, weil wir schon auf bestehende Maßnahmen zurückgreifen konnten und auch eingespielter waren. Dadurch war es natürlich noch ein Mehraufwand, aber einer, der schon ein bisschen besser zu bewältigen war. Alle Maßnahmen wurden zwar von der Bevölkerung im Einzelgespräch akzeptiert, aber der Wille zur Umsetzung war enden wollend.

Welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg auf die Stadt?

Steinbichler: Wir hatten zu Spitzenzeiten 175 ukrainische Flüchtlinge bei uns in Purkersdorf. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung macht mich als Bürgermeister schon sehr stolz. Wir haben nur neun Ukrainerinnen mit Kindern in Gemeindewohnungen untergebracht, weil wir auch nicht mehr frei hatten, und der Rest ist in Privatunterkünften. Wirtschaftlich hatten wir aufgrund der gestiegenen Energiepreise um rund 60 Wohnungsansuchen mehr als normal. Die Preise sind so gestiegen, das ist schon ein erschreckendes Zeichen, wo wir als Politik sagen müssen, dass wir unterstützen müssen.

Was tut die Politik, um die Bevölkerung hier zu entlasten?

Steinbichler: Wir von der SPÖ überlegen, ein Teuerungspaket für Purkersdorferinnen und Purkersdorfer zu schnüren, die wirklich Hilfe benötigen. Dafür werden wir ähnliche Kriterien heranziehen, wie beim Heizkostenzuschuss. Zudem möchten wir eine Art Soma-Markt etablieren. Da ist bereits Sozialstadträtin Susanne Passet dran. Spätestens in der September-Gemeinderatssitzung wollen wir beschließen, wie wir diese Bevölkerungsgruppe am besten unterstützten können.

Seit Juni gibt es eine neue Raumordnung. Wie blicken Sie jetzt auf den Prozess zurück?

Steinbichler: Wegen Corona hat die Bürgerbeteiligung anders ausgesehen, als geplant. Das finde ich schade. Die Raumordnungsgruppe war aber fair zusammengesetzt – aus jeder Fraktion war jemand dabei – und jeder hatte die Möglichkeit, Wünsche zu äußern. Gemeinsam haben wir das Beste herausgeholt.

Der Bahnhof und das Areal Unter Purkersdorf sorgen immer wieder für Aufregung. Wie stehen Sie dem gegenüber?

Steinbichler: Es wurden viele Themen vermischt. Viele haben sich hier populistisch hineingesteigert, weswegen ich die Aufregung nicht verstehe. Es ist ein irrsinniger Fortschritt, dass wir einen barrierefreien Zugang haben und dass jeder Radfahrer auch den Lift benutzen kann. Eine Rampe wird es keine geben, weil das Überqueren mit dem Rad nur schiebend gestattet ist.

Beim Areal wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine mögliche Nachnutzung ausarbeitet. Ich persönlich hoffe ja, dass auf dem Standort eine Ganztagesschule gemeinsam mit Gablitz entstehen wird.

Gibt es hinsichtlich des neuen Schulstandorts Fortschritte?

Steinbichler: Werner Prochaska von der Wipur hat erhoben, wie der Bedarf in den nächsten Jahren sein wird. Dazu gab es am Montag eine Präsentation. Wichtig ist mir, dass wir einen Schulstandort schaffen, der langfristig ist. Ich bin der Bevölkerung schuldig, dass ich weiter in die Zukunft denke. Von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner haben wir schon die Zustimmung. Aktuell werden Standorte sowohl in Purkersdorf, als auch in Gablitz, gesucht und geprüft, mein bevorzugter Standort wäre aber Unter Purkersdorf.

Im Schulbezirk gibt es immer wieder eine Diskussion um die Sicherheit der Kinder. Warum wiederholt sich diese laufend?

Steinbichler: Der Bereich wurde schon rund 20 bis 30 Mal begutachtet. Das Problem besteht lediglich in der Früh bis 8 Uhr. Man sollte aber nicht mit Verboten arbeiten. Meiner Meinung nach muss man Stützpunkte einrichten, die ein bisschen weiter weg sind, damit die Kinder von dort aus gemeinsam in die Schule gehen und die Eltern davon abhält, bis vor die Schule zu fahren. Die Situation dort ist über Jahrzehnte so gewachsen. Wirkungsvoll zeigte sich die Maßnahme von Mittelschuldirektor Michael Monyk, den Schulstart um eine Stunde nach hinten zu verlegen und so für Entlastung zu sorgen.

Verbunden mit der Verkehrsproblematik ist auch jene des Parkpickerls. Wie greifen die Maßnahmen?

Steinbichler: Die neuen Kurzparkzonen funktionieren sehr gut. An den 24,10 Euro Verwaltungsabgabe verdient die Stadt keinen Cent. Allerdings kostet uns die Überwachung 45.000 Euro. Die hoffen wir durch die Straftickets abzudecken. Bis zum Herbst werden wir Erfahrungswerte haben. Wir schauen uns dann an, wie sich das Parkgeschehen entwickeln wird. Für nächstes Jahr entwickeln wir eine moderne Variante des Parkens mit App und Online-Registrierung.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.