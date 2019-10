Das 80er-Hörspiel „Augustin“ mit vielen Ambros-Hits wurde kürzlich als „Try out“ und neues Mundart-Musical im Wiener Kabarett Simpl vorgestellt.

Für die neue erweiterte Bühnenversion wurde der Purkersdorfer Clemens Schaller als musikalischer Leiter engagiert. Schaller hatte die Ambros-Songs des Musicals arrangiert, spielte selbst Keyboard und dirigierte das gesamte Ensemble – die Musiker, Sänger und Schauspieler. Das Publikum lachte, johlte, applaudierte und feierte die höchst amüsante, schauspielerisch und musikalisch starke Lesung und die vielen bekannten Stücken von Wolfgang Ambros wie „Zentralfriedhof“, „Zwickt’s mi“ oder „Blume aus dem Gemeindebau“. Auch Ex-Bürgermeister Karl Schlögl besuchte mit Frau Gabi die szenische Lesung. Diese war mit vielen bekannten Gesichtern besetzt, wie Andrea Händler, Nadja Maleh, Joesi Prokopetz, sowie Jakob Semotan in der Titelrolle des „Augustin“ oder Roman Frankl und vielen mehr.

Das Stück, wurde in den 80ern von Joesi Prokopetz, Wolfgang Ambros, Manfred Tauchen als Hörspiel geschrieben. Der neue „Augustin“ wurde in Form einer szenischen Lesung verarbeitet. Das Mundart-Musical in der romantisch-komödiantischen Neufassung von Thomas Kahry war ein „Try out“ für viele geladene Leiter großer Theater- und Musicalbühnen in Österreich und Deutschland.

Einziger Wermutstropfen – Wolfgang Ambros weilte bei der Aufführung leider im Spital. „Wir wünschen alles Gute und schnelle Genesung“, so die Künstler.