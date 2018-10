Im Purkersdorfer Pfarrsaal wird derzeit fleißig geprobt. Hochkonzentrierte Köpfe blicken aus Schnellheftern hervor, worin der Text für die neue Produktion des Stadttheaters enthalten ist. Willfried Kovarnik ist in dem Stück „Lamorte“ Regisseur und auch einer von nur zwei Darstellern. Die Hauptrollen spielen hier gleich zwölf Damen. Die NÖN war bei den Proben mit dabei.

Die Darstellerinnen des Purkersdorfer Theaters platzieren sich um einen Tisch, gut gelaunt, als die Figur „Iris“ eine Nachricht verkündet, die dem Stück eine unerwartete Wendung verleiht. Auf genau diese Szene kommt es an, hier muss alles sitzen. Deshalb wird jedes Detail genauestens unter die Lupe genommen. Und zwar unter jene von Regisseur Willfried Kovarnik. Der Klosterneuburger, der auch schon an mehreren Stücken in Purkersdorf mitgewirkt hat, hat alles unter Kontrolle. Es scheint fast so, als ob er sich gerade jene Stücke heraussucht, in denen vor allem Schauspielerinnen gefordert sind.

„Ja, das stimmt. Ich habe auch erstmals das Stück ,Die zwölf Geschworenen’ nur mit Frauen besetzt. Das war ein viel beachteter Erfolg und wurde sogar in einem Schwurgerichtssaal in Wien aufgeführt“, erklärt Kovarnik. Bei „Die Damen der Gesellschaft“ spielte er gar mit 22 Frauen. Das führte den Klosterneuburger auch zum Ensemble nach Purkersdorf. „Ich habe mir Ingrid Schlögl für das Stück ausgeborgt und so entstand der Kontakt zum Theater Purkersdorf“, verrät Kovarnik. Die bevorzugte Arbeit mit Frauen sieht Kovarnik vor allem darin begründet, dass in den meisten Ensembles die Mehrheit weiblich ist. „Man muss aus der Not eine Tugend machen“, so Kovarnik.

„Wenn man schon so viel Arbeit in ein Stück hineinsteckt, dann will man auch auf der Bühne stehen.“ Willfried Kovarnik, Regisseur

Das Purkersdorfer Ensemble war es auch, das an Kovarnik herangetreten ist, um das aktuelle Stück „Lamorte“ zu inszenieren. Dazu hat er nämlich eine besondere Beziehung.

Das Stück hat Kovarnik um einen symbolischen Euro erworben und aus dem bekannten Film ein Theaterstück gemacht. Er selbst wird in einer kleinen Rolle vorkommen. „Das Recht nimmt man sich als Regisseur heraus. Wenn man schon so viel Arbeit in ein Stück hineinsteckt, dann will man auch auf der Bühne stehen“, so Kovarnik. Auch wenn er da sein größter Kritiker ist. „Wenn ich mich nach einer Vorstellung in einem Video betrachte, bin ich immer unzufrieden“, gesteht er.