Peter Madritsch aus Gablitz ist leidenschaftlicher Hobbymeteorologe. Seine Facebookgruppe „heast.at“ hat alleine im Wienerwald bereits mehr als 500 aktive Nutzer. Für die NÖN hat er einmal mehr die Wetterkarten befragt.

Während es am Freitag, 27. Juli, am Tag der Mondfinsternis, noch einmal nach Gewitter aussieht, soll es ab dann bergaufgehen. Eine aus Osten kommende, heiße Kontinentalluft kann ohne Gegenwehr von Atlantischen Strömungen einsickern und sorgt für ein weitreichendes Hochdruckgebiet. Hinzu kommt, dass der Jetstream, ein wetterbestimmendes Starkwindband, um den Monatswechsel extrem heiße Luft von Afrika über Spanien „ansaugt“.

„Die Folge sind, insbesondere in Westeuropa, schweißeinflößende 36 bis 40 Grad, wobei die Nachttemperaturen nicht unter 25 Grad fallen“, so der Wetterfrosch. „Österreich wird von der spanischen Hitzewelle nur tangiert, allerdings reicht dies aus, dass es auch bei uns ab Ende Juli Tropennächte und Hitzetage geben wird, 33 bis 36 Grad sind hier nicht auszuschließen, ein Ende ist erst zum 8. August in Sicht“, führt Madritsch weiter aus. Ebenfalls betroffen sein werden Nordeuropa und Großbritannien. „Norwegen, Schweden und Finnland werden wieder mit äußerst ungewöhnlichen Temperaturen über 30 Grad zu kämpfen haben, großräumige Unwetter sind zu erwarten“, meint Madritsch.