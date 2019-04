Den originalen Sound von Deep Purple bringen „Nick Simper & Nasty Habits“ am Samstag in die „Bühne“. Die NÖN hat bei Drummer Peter Brkusic nachgefragt.

NÖN: Was erwartet das Publikum beim Konzert in Purkersdorf?

Peter Brkusic: Nick Simper ist eines der Gründungsmitglieder von Deep Purple. Wir spielen in erster Linie Songs aus den ersten drei Deep Purple Alben, an denen er mitgespielt und mitkomponiert hat. Für Fans sind wir die einzige Möglichkeit, diese Stücke noch live zu hören. Außerdem spielen wir auch Songs von unserem Studioalbum. Schließen werden wir mit „Hush“, dem ersten großen Hit von Deep Purple.

Was verbindet „Nick Simper & Nasty Habits“ mit Deep Purple?

Bei uns ist es so ein Insider-Witz, dass wir sagen, wir könnten uns eigentlich auch Deep Purple nennen, denn wie bei uns spielt auch bei der aktuellen Purple-Besetzung nur noch genau ein Mitglied der Urbesetzung mit (lacht). Auch unser Sänger, Attila Scholtz, war bereits mit Jon Lord und Ian Paice auf Tour.

Wie hat die Formation zusammengefunden?

Ich war schon immer ein Deep Purple Fan. Vor etwa neun Jahren hatte ich die verrückte Idee, Nick Simper zu fragen, ob er Lust hat, mit uns zu spielen. Ich bin nach London geflogen und habe ihn dort kennengelernt. Später habe ich ihn dann nach Wien eingeladen und wir haben den Song „Hush“ gemeinsam gespielt. Ich habe die Funken in seinen Augen gesehen. Er hat sofort ja gesagt.

Was sind die weiteren Pläne für „Nick Simper & Nasty Habits“?

Wir haben letztes Jahr ein Live-Album herausgegeben, „Live An‘ Nasty“, limitiert und ausschließlich auf Vinyl.

Was sagen Sie zur Location in der „Bühne“?

Ich habe früher mit einem anderen Projekt schon einmal dort gespielt und finde die Location sehr schön. Aus dieser Zeit kenne ich auch Karl Takats. Als ich ihn gefragt habe, ob er Interesse hat, hat er gleich ja gesagt. Wir hoffen natürlich, dass am Samstag viele Leute kommen werden.