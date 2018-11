19.43 Uhr zeigte die Uhr, als sich Vizebürgermeister Viktor Weinzinger erhob und das Ergebnis der Bürgermeisterwahl verkündete. Von 30 anwesenden Gemeinderäten stimmten 28 für Stefan Steinbichler, zwei ungültig. Somit stand fest, Purkersdorf hat einen neuen Bürgermeister. Doch was hat er vor, was sind seine Ziele, wie tickt er? Diese Fragen beantwortet die NÖN.

Stefan Steinbichler entstammt einer alteingesessenen Purkersdorfer Familie (vierte Generation), die auf zahlreiche Besitztümer und Liegenschaften in der Stadt verweisen kann. Gattin Pia kommt von der Familie Pfeil, die diesbezüglich kaum den Vergleich scheuen braucht. Genau dieser Stammbaum gilt als eine der großen ersten Herausforderungen des neuen Bürgermeisters. „Ich arbeite in unserem Familienbetrieb, der sich auf Bauwerksabdichtung spezialisiert hat, mit Firmensitz in Wien und Nebensitz in Purkersdorf“, sieht Steinbichler hier keinen Interessenskonflikt.

Zumal er auch bekräftigt, bisher lediglich ein Prozent der Aufträge in Purkersdorf angenommen zu haben. „Ich kann die Bürger aber beruhigen, ich habe zwar einen guten Zugang zu Baufirmen, bin aber mit niemandem verbandelt und nirgends aktiv involviert“, bekräftigt Steinbichler und sieht in seinem Beruf sogar einen Vorteil. „Ich kenne mich im Bauwesen aus, das hilft mir sicher in meiner Funktion als oberste Baubehörde“, so Steinbichler.

Mehr über die Ziele und Vorhaben des neuen Bürgermeisters lest Ihr in der Printausgabe der Purkersdorfer NÖN.