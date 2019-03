Letztes Jahr um diese Zeit war die Faschingssaison bereits längst beendet. In diesem Jahr ist der Faschingsdienstag erst am 5. März.

Bereits am Wochenende spielt sich in der Region schon sehr viel ab. Am letzten Faschingswochenende lässt es die Duckhüttler Gilde im Pressbaumer Stadtsaal so richtig krachen. Ihre 9. Faschingssitzung findet am 1., 2. und 3. März statt. Vizepräsidentin Jutta Polzer ist besonders stolz, dass „neben unserer vor fünf Jahren gegründeten Kindergarde nun auch erstmals eine Jugendgarde das Programm bereichert.“ Auch einige Gilden aus Wien und Niederösterreich kommen zu Besuch, um den „Tanz der Grazien“ oder das Männerballett zu beklatschen. „Und unser Roland Mayer sorgt nicht nur wie gewohnt für das Catering, sondern ist auch sensationell auf der Bühne unterwegs. Er ist eben ein bisschen ein Zirkuspferd“, so Polzer.

Jugendgarde bereichert das Programm

Ausgetrieben wird die fröhliche Jahreszeit dann beim traditionellen Poldi-Verbrennen am Faschingsdienstag, ebenfalls unter Federführung der Duckhüttler Gilde. Der Umzug startet um 19 Uhr beim Rathaus, der Fackelzug mit der Strohpuppe übergibt diese dann um 19.30 Uhr beim Fußballplatz den Flammen. In der Kantine gibt’s anschließend noch einen gemütlichen Ausklang. Dann kehrt in Pressbaum Ruhe ein bis zum Narrenwecken am 11. November.

Während sich die Duckhüttler am Abend auf ihre letzte Vorstellung im Stadtsaal vorbereiten, marschiert durch Mauerbach ein Faschingsumzug. Alle zwei Jahre kreieren die Teilnehmer Kostüme und Umzugswägen für den Sonntag vor dem Faschingsdienstag. Um 14 Uhr geht der Umzug bei der Laudongasse los. Die Hauptstraße wird für die Dauer des Faschingsumzuges gesperrt. Endstation ist in der Schlossparkhalle, wo der Nachmittag mit Gastronomie und der Blasmusik noch ausklingt. 500 bis 600 Teilnehmer marschieren dabei mit.

Viele Vereine auf den Umzugswägen

„Es sind auch viele Vereine mit dabei, die sich bereits Gedanken über ihre Kostüme und Umzugswägen gemacht haben“, erzählt Organisator Matthias Pilter über die Fortschritte der Planung. Unterwegs gibt es einige Labestationen und Krapfen, die von Bürgermeister Peter Buchner gespendet wurden.

Singen, Tanzen und noch viel mehr steht beim diesjährigen Typenkongress auf dem Programm. | Trenker

Auch in Tullnerbach spielt sich am 3. März viel ab. Die Sportunion veranstaltet einen Kinderfasching in der Turnhalle des Norbertinums. „Wer die acht Stationen mit den sportlichen Herausforderungen absolviert, bekommt ein kleines Geschenk“, bietet Obfrau Sylvia Arnberger bereits einen kleinen Vorgeschmack. Sonntag Abend bereiten sich die Purkersdorfer Typen bei der Generalprobe auf ihren großen Auftritt für Montag und Dienstag vor. Jeweils um 20 Uhr lassen sie das vergangene Jahr in Purkersdorf Revue passieren und bieten auch musikalische Einlagen.

Am 2. März feiert der Gablitzer Wirtschaftsbund. Um 20 Uhr geht das Gschnas im Gasthaus Schreiber los. Am 3. März kommen dann die Kinder auf ihre Kosten, wenn die ÖVP-Frauen ab 14.30 Uhr das Kindergschnas in der Festhalle veranstalten.

Volles Programm in Purkersdorf

Seit zwei Jahren herrscht nun auch am Purkersdorfer Hauptplatz reges Treiben am Faschingsdienstag. Um 10.30 Uhr geht es los, wenn die Schulklassen und Mitglieder der Vereine bei der Tribüne auflaufen. Es gibt gratis NÖN-Krapfen und Unterhaltungsprogramm mit Stelzengehern, einer Seifenblasenshow, Modellierballons, Musik und eine Kostümprämierung. Nachdem das bunte Faschingstreiben in Purkersdorf beendet ist, geht es ab nach Gablitz.

Am 5. März nehmen die Wagen am Graben Aufstellung. Dann geht es ab 14 Uhr weiter über die abgesperrte B 1. Bei der Apotheke werden die einzelnen Gruppen vorgestellt, die sich wieder kreative Kostüme einfallen haben lassen. Danach geht es noch einmal auf die B 1, bevor die Wägen in der Ferdinand-Ebner-Gasse stehen bleiben. Anschließend ist bei der Festhalle noch für Speis und Trank gesorgt.