Dabei konnte ein 40-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land ausgeforscht werden, welcher die Schuhe unter einem Pseudonym auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten haben soll. Bei den weiteren Erhebungen konnten dem Mann mehrere Einbruchsdiebstähle in Wohnhausanlagen im Ortsgebiet von Purkersdorf zugeordnet werden. Im Zeitraum vom 12. Juli 2020 bis zum 3. Dezember 2020 soll er ein Kinder-Go-Kart sowie mehrere Fahrräder aus Fahrradabstellräumen gestohlen und anschließend über eine Internetplattform verkauft haben.

Abschließend konnte dem Mann noch ein schwerer Diebstahl im Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis zum 11. Dezember 2020 im 14. Wiener Gemeindebezirk zugeordnet werden. Dabei soll er Gartenmobiliar eines Restaurants in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages gestohlen und anschließend ebenfalls über eine Internetplattform verkauft haben.

Der Mann zeigte sich zu den Einbruchsdiebstählen hinsichtlich der Schuhe und der Fahrräder sowie des Go-Karts geständig. Hinsichtlich des schweren Diebstahls zeigte er sich teilweise geständig. Insgesamt entstand ein Schaden in der Höhe eines niedrigen bis mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Bei einer Nachschau an der Wohnanschrift des Beschuldigten konnten die dreizehn Paar Schuhe sichergestellt werden. Weiters konnten bereits sieben der angebotenen und verkauften Fahrräder den jeweiligen Opfern zugeordnet werden. Er wird bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten zur Anzeige gebracht.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Purkersdorf unter der Telefonnummer 059133-3233 erbeten.