Eine leerstehende Villa in der Anton Wenzel Prager-Gasse in Purkersdorf hatte wohl magische Anziehungskraft für ein oberösterreichisches Trio. Eine 29-Jährige sowie zwei Freunde (16 und 19) schlugen am Samstagabend bei dem Haus die Scheibe der Terrassentür ein, ums ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Doch die drei wurden dabei beobachtet, die Exekutive wurde alarmiert. Mehrere Streifen sowie Polizeihund „Terry“ rasten zum Einsatzort.

Für die 29-Jährige klickten gleich die Handschellen, die beiden Jugendlichen verschanzten sich in der Zwischenzeit im Keller des Hauses. Doch Polizeihund „Terry“ spürte das Duo auf, sodass auch die beiden festgenommen werden konnten.

Warum die drei in das Haus eingebrochen sind und warum sie von Oberösterreich nach Purkersdorf kamen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Gestohlen wurde nichts, es entstand allerdings Sachschaden.

Nachdem die drei unbescholten sind, wurden sie auf freiem Fuß angezeigt.