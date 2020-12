2016 ermöglichte die Grundstücksschenkung des Österreichischen Mutterhilfswerk die dringend notwendige Erweiterung. Am Gelände des ehemaligen Seniorenheims „Zum frohen Lebensabend“ wurde zwei Jahre lang gebaut. Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und der Bank Austria konnte das Projekt finanziert werden.

„Gerade in der Anfangszeit hatten wir große Investitionen. Einerseits haben wir übernommene Schulden ausgeglichen und andererseits waren die Entsorgungskosten für das alte Gebäude und die Ölheizung sehr hoch. Beim Neubau war uns ökologisches und nachhaltiges Bauen sehr wichtig“, erklärt Projektleiter Peter Lohmer.

Vom Arbeitsplatz in der Werkstatt kann man zur Streuobstwiese und einem, von den Österreichischen Bundesforste zur Verfügung gestelltem, Pachtgrundstück schauen und hinausgehen. Nadja Büchler

Die Gebäude wurden in Holzriegelbauweise errichtet, geheizt wird mit Pellets, es gibt einen Regenwasserspeicher für die Bewässerung der Bäume und des Gartens, Sonnenkollektoren am Dach und wiederverwertbares Dämmmaterial aus Glasschaumschotter. Die Häuser hätten eigentlich Passivhausstandard, man hat sich aber für Fenster entschieden, die zu öffnen sind. In gewissen Situationen kann frische Luft helfen eine Situation zu beruhigen. „Von der Schenkung bis zur Fertigstellung der Wohnhäuser und der Werkstätte haben wir viel Zeit und Energie in das Projekt gesteckt. Große Unterstützung gab es vom ehemaligen Bürgermeister Karl Schlögl und ebenso von seinem Nachfolger Stefan Steinbichler“, erzählt Vereinsvorsitzender Michael Mullan.

Nach der Grundstücksübernahme wurde für neun hochbetagte Bewohner des Pensionistenheims mit viel Umsicht eine neue Betreuungsmöglichkeit organisiert. Im Haus selbst gab es keine Pflegeabteilung und das Gebäude war nicht ausreichend barrierefrei gebaut. Die Mitarbeiter des Penionistenheims wurden vom Verein übernommen.

Insgesamt wurden 30 neue Arbeitsplätze geschaffen und mit Menschen aus der Region besetzt. Das menschliche Wohl ist dem Verein auch bei seinen Mitarbeitern sehr wichtig.

Corona-bedingt hat sich der Start der Betreuung in der Dorfgemeinschaft von September auf Dezember verschoben. Die Kosten für Infrastruktur und Personal mussten in dieser Zeit weiterhin bezahlt werden. Neun Personen sind bereits eingezogen und bis Weihnachten sollten alle neuen Bewohner da sein. „Für viele ist es der erste Umzug sowie Trennung vom Elternhaus und gewohntem Umfeld. Zur Zeit dürfen Besuche nur unter Einhaltung der Covidregel durchgeführt werden. Das erschwert die Eingewöhnungsarbeit“, erklärt Peter Lohmer die jetzige Situation.

Vereinsvorsitzender Michael Mullan und Projektleiter Peter Lohmer sind dankbar über den neuen Standort mitten im Biospährenpark und freuen sich auf die neuen Bewohner. Nadja Büchler

Großen Wert legt der Verein auf den Umgang mit unterstützungsbedürftigen Menschen. „Jeder Mensch ist anders, wir bemühen uns sein Potential zu stärken und zu zeigen. Wir verstehen uns als „Begleiter“ unserer Bewohner und wollen ein Umfeld schaffen, in dem sich die uns anvertrauten Menschen, trotz aller Umstände, wohl fühlen“, informiert Lohmer.

Die Gestaltung der Gebäude und der Innenräume unterstützt das Vorhaben mit Farben, Lichtschächten und natürlichen Materialien. Die weitere Gestaltung sollen die Bewohner selbst übernehmen. Zukünftig bewirtschaften die Bewohner unter fachlicher Anleitung die Streuobstwiese und es gibt eine enge Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesforsten, dem Biospährenpark und der Arche Noah in Schiltern.

Gemeinsam mit „Licht ins Dunkel“ wurden in den letzten Jahren Projekte umgesetzt. Auch heuer werden wieder Spenden gesammelt. Es soll eine mobile Obstpresse angeschafft werden, die in der Region zum Einsatz kommen wird.