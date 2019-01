Nikodemus-Geschäftsführer Niki Neunteufel liebt seine Heimatstadt Purkersdorf. Nur so ist es zu erklären, dass er sich in New York auf Urlaub befindet und dennoch an die Wienerwald-Metropole denkt. Denn als er in der „Neuen Galerie“ in der Nähe des Central Parks steht, erspäht sein Auge eine kleine Nische, die ihn an Purkersdorf erinnert. Und schon kommt ihm eine zündende Idee.

Ronald Lauder ist ehemaliger amerikanischer Botschafter in Österreich. Nach seiner Rückkehr in seine Heimatstadt New York begann er Kunstwerke österreichischer Künstler des 20. Jahrhunderts zu sammeln. 2006 eröffnete er dann eben diese Neue Galerie. Als Niki Neunteufel nun dort zu Gast war, sah er sich um. Neben den Werken von Klimt, darunter auch die „Goldene Adele“, Schiele und Kokoschka, erblickte der Szenewirt auch einen Sessel.

Ein Purkersdorfer-Eck in New York

„Das war ein Hoffmann-Sessel aus dem Sanatorium in Purkersdorf, darüber hing ein Schiele- Bild“, schildert Neunteufel den Moment, als ihn ein Geistesblitz durchfuhr. Er habe sich daran erinnern können, dass vor etwa 15 Jahren ein Schiele-Bild im Dorotheum versteigert wurde. „Das Bild hatte als Motiv den Purkersdorfer Hauptplatz. Ich dachte mir, eine bessere Promotion könne es für Purkersdorf gar nicht geben“, erzählt Neunteufel.

Sofort googelte er nach dem Bild und tatsächlich ist darauf ein Blick von der Feihlerhöhe auf den Purkersdorfer Hauptplatz zu sehen. Schiele malte das Bild 1907. „Die Zeit dürfte jedenfalls stimmen, denn beim Gebäude der Alten Post (heute Kanzlei von Rechtsanwältin Nina Ollinger) ist die Mansarde des Gebäudes nicht dargestellt“, erklärt Historiker Christian Matzka auf NÖN-Anfrage. Diese Mansarde wurde erst nach dem 2. Weltkrieg (1947/48) errichtet, als die Firma Riedmüller das Gebäude originalgetreu nach den Auflagen des Denkmalschutzes restaurierte. „Das Haus wurde 1797/98 errichtet und ist 1842 abgebrannt“, so Matzka.

Ein Guckloch für den Schiele-Ausblick

Bürgermeister Stefan Steinbichler und Kulturstadträtin Ingrid Schlögl wollen dieses Bild nun nutzen und auf der Feihlerhöhe eine neue Attraktion schaffen. „Es ist noch ein etwas frühes Stadium der Planung. Wir wollen aber den genauen Platz ausfindig machen, an dem Schiele stand, als er dieses Bild malte“, denkt Steinbichler bereits an die Ausführung. Dort soll dann eine Kopie des Bildes aufgestellt werden und eine Installation mit einer Art Guckloch, die den Blick, den Schiele hatte, preisgibt. Das Schiele-Guckloch soll eine weitere Attraktion neben der Abschiedsszene der Mozarts sein, der mit Statuetten gedacht wird.