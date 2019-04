„Mah, lesen mag ich gar nicht!“ Das ist ein Satz, der mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht in Purkersdorf gefallen ist. Denn dort erlebt die Bibliothek einen regelrechten Boom. Dafür verantwortlich sind die zwei guten Seelen der Stadtbibliothek Astrid Schwarz und Andrea Czerny. Die NÖN durfte sich einen kleinen Eindruck vom „Lese-Wunder“ verschaffen.

Es ist hell, es ist freundlich und wird eigentlich nur vom Willkommensgruß der beiden Bibliothekarinnen übertrumpft. „Immer herein, wir haben sicher das Passende für Sie da“, heißt es. Und tatsächlich, die Bücher stehen fein sortiert in den Regalen, und ein großes Fenster erhellt einen liebevoll gestalteten Kinderbereich. „Für Erwachsene hätten wir auch gerne eine kleine Leseecke, aber dazu müssten wir ein Regal wegräumen. Vielleicht fällt uns da ja noch etwas ein“, sagt Andrea Czerny und verweist auf einen einzelnen Sessel, der zwar gemütlich, aber nicht recht komfortabel ausschaut.

Stammkunden fragen auch um Rat

Ansonsten hat die Bibliothek all das, was eine Bibliothek haben muss. Reichlich Auswahl und vor allem Personal, das sich auskennt. „Wir versuchen, unseren Stammkunden schon manchmal Ratschläge zu geben, was ihnen gefallen könnte. Aber wir können auch nicht immer den Geschmack treffen“, sagt Czerny.

Seit 2013 besteht die Bibliothek im Bildungszentrum in dieser Form. Fünf Neuanmeldungen an Lesern zählte die Lesestube im vergangenen Jahr allein in der Woche. Was ist das Geheimnis? „Natürlich der Standort, gleich neben Volks-, Musik- und Volkshochschule“, zeigt sich Schwarz bescheiden. „Und natürlich, dass Du viele Veranstaltungen machst und nach außen gehst“, wirft Czerny schnell lobend hinterher.

Vor allem Vorträge und Lesungen binden Kinder an Bücher. „Sie kommen dann manchmal nach dem Unterricht und nehmen ihre Eltern mit“, erklärt Schwarz.

Ein weiteres Geheimnis ist die Unterscheidung der Leseförderung von der Literaturförderung. Jeder hat in der Schule nicht immer gute Erfahrungen mit den gelben Büchlein gemacht, die zur Pflichtlektüre wurden und von der großen Literatur der Weltgeschichte abhielten. „Wir haben auch Graphic Novels. Darin werden oft schwer zu verstehende Geschichten und Inhalte mit Comics illustriert und so einfacher verständlich gemacht“, erklärt Schwarz. So gibt es beispielsweise Goethes Faust oder Anne Franks Tagebuch auch als „Sach-Comic“. Die Literaturförderung wird durch den direkten Kontakt mit hochkarätigen Autoren durchgeführt. „Beispielsweise bei den ,Leserstimmen’, kamen dann Schriftsteller und lesen aus ihren Werken vor“, so Schwarz.

Drache Kokusnuss ist der absolute Renner

Ein Lieblingsbuch können beide nicht nennen. „Das ist schwierig. Aber zu Hause habe ich eine Turrini-Reihe. Darauf greife ich immer wieder gerne zurück“, erläutert Schwarz.

Und die größten Renner in der Bibliothek derzeit? „Eindeutig der Drache Kokosnuss. Von den Top-Ten sind ohnehin sieben Kinderbücher“, sagt Andrea Czerny. Und es gibt nicht nur Bücher auf deutsch, sondern durchaus auch englische. Also, nix wie hin.