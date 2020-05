Auch am Platz des himmlischen Führerscheins gab es während der Quarantäne spezielle Schutzmaßnahmen. Und zwar solche, die Spaßvogel Leo Nemec senior und seiner Vorliebe für Verkleidungen entgegenkamen.

privat Leo Nemec senior ist bekannt für seine Vorliebe für Kostümierungen. Die Corona-Schutzmaske integrierte er versiert und unauffällig in sein barock-sportliches Outfit mit dem Dreispitz in der Farbe des Fahrschul-Logos.

„Wie ich da an unseren armen Autos im Corona-Stillstandmodus vorbeigeschlendert bin, habe ich mir gedacht, die sollten eigentlich auch geschützt werden“, so sein Sohn Leo Nemec junior. „Und wie ich so nachdenke, höre ich im Radio gerade die Werbung für das richtige Abstandhalten und die Story mit dem Babyelefanten. Da fiel mir ein, dass wir einmal Vorhänge hatten, die mit kleinen Elefanten bedruckt waren und in der Farbe wohl Ton in Ton zu unseren Autos passen müssten“, zeigt der Sohn die vom Vater offensichtlich vererbte Gabe für Humor und Ideenvielfalt. Tatsächlich fand er diese dann auch wirklich im Lager auf dem Zwischenboden sorgsam zusammengelegt. Und schon war die Idee in die Tat umgesetzt und die Autos mit einer thematisch passenden Maske geschmückt.

Seit dieser Woche sind die Fahrzeuge nun wieder für den Einsatz bereit und die Kühlergrille elefantenfrei. Alles darf jetzt stattfinden - Fahrstunden, Theoriekurse, Prüfungen. Aber natürlich mit den geforderten Vorsichtsmaßnahmen. Zu diesem Zwecke werden die Autos nach jeder Fahrstunde entsprechend desinfiziert und Schüler und Lehrer Masken oder Schutzschilde tragen. „Wir werden kürzere Unterrichtsintervalle und vermutlich auch mehrere Kurse und Kurszeiten anbieten, damit kein Gedränge in den Sälen und Räumlichkeiten entsteht“, so Nemec.

Vormittagskurse wie gewohnt im Sommer

Bei den Motorradübungsstunden wird es notwendig sein, dass die Schüler eigene Helme und Handschuhe mitbringen. „Hier haben wir bei einigen Motorradzubehörgeschäften für unsere Schüler günstige Konditionen ausverhandelt“, freut sich der Juniorchef. Im Sommer wird es wie gewohnt Vormittagskurse geben und wenn bis dahin weiter nötig auch über den Tag gestaffelt Kurse in kleineren Gruppen.

Aktuelle Kursinformationen können unter www.fahrschuLEO.at eingesehen werden.