Dreißig Jahre lang leitete er die Geschicke der Stadtgemeinde Purkersdorf im Hintergrund. Keiner hat aktiv an so vielen Gemeinderatssitzungen teilgenommen wie er. Nun kündigt sich allmählich seine Pensionierung an. Mit der NÖN sprach Stadtamtsleiter Burkhard Humpel über seine Tätigkeit in der Verwaltung und seinen nahenden Abschied.

NÖN: Erinnern Sie sich noch an die Anfänge Ihrer Arbeit für die Gemeinde Purkersdorf?

Burkhard Humpel: Ja, ganz genau. Ich bin im Jänner 1981 als „Leiharbeitskraft“ von der Stadtgemeinde Klosterneuburg dem Standesamt Purkersdorf für ein halbes Jahr überlassen worden, weil der damalige Standesbeamte schwer krank war und seinen Dienst nicht mehr verrichten konnte. Der damalige Bürgermeister, Hans Jaunecker, hat mich sehr freundlich aufgenommen. Die Funktion des Stadtamtsdirektors habe ich am 16. August 1988 vom damaligen Bürgermeister Franz Matzka übertragen bekommen. Bürgermeister Karl Schlögl hat später die Bestellung durch den Gemeinderat nachgeholt.

Wie viele Gemeinderatssitzungen haben sie als Stadtamtsdirektor erlebt? Und welche davon waren für Sie prägend?

Es werden so um die 150 gewesen sein. Gemeinderatssitzungen sind sowohl in der Vorbereitung als auch im Sitzungsablauf grundsätzlich spannend, wenn zahlreiche Beschlüsse auch nur Routine sind. Große, weitreichende Vorhaben, wie der Aufbau des BG/BRG Purkersdorf, die Gründung der WIPUR GesmbH bedurften aufgrund ihrer Komplexität vieler Beratungen und waren in einer Sitzung des Gemeinderates nicht erledigt.

„Schlögl hatte immer ein offenes Ohr für alle Richtungen, auch zum Preis, über seinen eigenen Schatten springen zu müssen.“ Burkhard Humpel

Wie hat sich Purkersdorf seit Ihrem Arbeitsbeginn entwickelt?

Sehr stark. Als ich 1981 nach Purkersdorf gekommen bin, war von einer städtischen Struktur kaum etwas zu merken. Dass Purkersdorf heute über einen attraktiven Stadtkern samt dazugehöriger städtischer Funktionen verfügt, ist der aus meiner Sicht wichtigsten Entscheidung der 80er Jahre zu verdanken, nämlich jener von Franz Matzka, die Verlegung der B 1 in Form der heutigen Umfahrung.

Wie ist es, das Büro neben Karl Schlögl zu haben?

Das geht nur mit einem intakten Nervenkostüm.

Wie verstehen Sie sich mit ihm?

Das Verhältnis zwischen uns war stets geprägt von gegenseitigem Respekt. Dass wir aus unterschiedlichen Weltanschauungen kommen, hat dieser Beziehung nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, es hat den Blickwinkel eher vergrößert und verbessert. Schlögl hatte immer ein offenes Ohr für alle Richtungen und Strömungen, teilweise auch zum Preis, über seinen eigenen Schatten springen zu müssen.

Was raten Sie der Opposition?

Die muss geduldig bleiben und auf das Ende der Ära Schlögl warten. Derzeit sehe ich nicht wirklich eine Alternative. In der Gemeinderatsarbeit könnte die aktuelle Opposition durchaus mehr Ecken und Kanten vertragen.

Wird Schlögl noch einmal kandidieren?

Ich weiß es wirklich nicht. Für ihn als Person und seine Lebensqualität würde ich es ihm wünschen, dass er aufhört. Als Politiker hat er bei der letzten Gemeinderatswahl ein überragendes Ergebnis eingefahren (65,54 %; Anm. d. Red.), das wird nicht mehr zu halten sein. Insoferne spricht einiges dafür, dass er sich aus der Politik zurückzieht. Keiner will sich mit einem Minus verabschieden.

Haben Sie schon Ideen, was Sie in der Pension machen wollen?

Ich werde im September noch eine letzte Gemeinderatssitzung mitmachen und dann alles übergeben. Ansonsten werde ich die Hintergrundarbeiten für das Geschäft meiner Frau erledigen. Privat habe ich vor, mich wieder mehr sportlich betätigen, das ist in den letzten Jahren leider etwas zu kurz gekommen.