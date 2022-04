Extravagante Mode von Mary Vebber

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Ob Schnitzelsemmelkleid, Tannenbaum-Rock oder Glitzeranzug – mit ihren knalligen Kostümen sorgt NÖN-Style-Expertin Martina Reuter in der ORF-Frühstückssendung „Guten Morgen Österreich“ für lustige Momente. Und die Frau, die mit ihr die spannenden Outfits kreiert, ist Mary Vebber – wie Reuter, ebenfalls aus Purkersdorf.

Die beiden Frauen haben einander durch ihre Kinder kennengelernt. „Mein Sohn ist mit Martinas Tochter zur Schule gegangen“, erzählt Mary Vebber. Seit elf Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Purkersdorf und hat in Wien ihr eigenes Atelier „Mary’s Mode“. Dort setzt sie Kundenwünsche an der Nähmaschine um.

Lassen sich gemeinsam immer wieder neue verrückte Outfit-Ideen einfallen: Martina Reuter und Mary Vebber. Foto: Melanie Baumgartner

Ursprünglich kommt Vebber aus Salzburg und hat in Hallein die Modeschule besucht, bevor sie in Linz die Meisterklasse absolviert hat. Dass es sie einmal in die Modebranche verschlagen würde, war nicht vorherbestimmt. „Ich habe zwar schon immer gerne gebügelt, die Kleidung meiner Barbiepuppen gewaschen und mich mit Stoffen beschäftigt, aber ich hatte dennoch keine Vorstellung, was ich später einmal werden möchte“, erzählt Vebber. Nach der Modeschule war sie jedenfalls noch immer unschlüssig und ist daher als Aupair nach Amerika gegangen.

Zwölf Jahre ist sie dort hängen geblieben. Sie hat dort in einer Änderungsschneiderei für Brautkleider gearbeitet und in Miami Modeschauen in großen Clubs veranstaltet.

Vebber macht alles „was mit Nähen zu tun hat“

Schließlich hat sie dann wieder das Heimweh gepackt und sie ist nach Österreich zurückgekehrt. Bald hat sie dann begonnen Designwünsche ihrer Kunden und vor allem Kundinnen umzusetzen. „Die Frauen bringen schon oft ihren Stoff mit und sagen mir genau, was sie sich vorstellen“, so die Purkersdorferin. Für aufwendige Outfits muss man oft schon mehr Zeit – bis zu einem Monat – für die Fertigstellung rechnen. Vebber näht alles – von Ballkleider über Hochzeitskleider bis hin zu Herrensakkos. Auch mit Änderungen und Reparaturen kann man zu ihr kommen. „Aber nicht nur für Mode bin ich zu haben, ich mache alle Arten von Maßanfertigungen. Also auch Vorhänge oder Polster. Eigentlich alles, was mit Nähen zu tun hat.“

Gearbeitet wird im eigenen Atelier im 14. Bezirk. „Dort kann ich ungestört werken, zu Hause gab es einfach zu viele Ablenkungen“, meint sie. Für sich selbst näht sie viel zu wenig: „Ich würde gern mehr machen, aber die Zeit reicht einfach nicht.“

Ihr Sohn legt dafür derzeit keinen so großen Wert auf Mamas Designs. „Denn wenn da nicht ‚Adidas‘ oder sonst was drauf steht, ist es nicht cool genug“, schmunzelt die Purkersdorferin. Hin und wieder kreiert sie auch Einzelstücke fürs Geschäft. „Ich bevorzuge Kleider und Jerseytops, die easy zum Anziehen sind“, sagt Vebber.

Übrigens ist ihr kein Kundenwunsch zu ausgefallen. „Eine Kundin mag gerne extravagante Kleidung. Das mache ich schon gerne“, meint sie und betont, dass sie die Herausforderung liebt. „Ich lese mich gerne ein und überlege mir, wie man was umsetzt.“

„Mein Reuter-Lieblingsoutfit war aber der rote Glitzer-Kapuzenanzug.“

Das Außergewöhnlichste – bis jetzt – war Martina Reuters Tannenbaum-Rock. „Mein Reuter-Lieblingsoutfit war aber der rote Glitzer-Kapuzenanzug.“ Die intensive Zusammenarbeit mit der Style-Expertin besteht übrigens seit Herbst. Wöchentlich lassen sich die beiden ausgefallene Outfits einfallen. Und gerade während des NÖN-Gesprächs trudelt die nächste Nachricht von Martina Reuter ein, um eine neue Idee zu besprechen. „Ausgeflippt wird es wieder zu Ostern“, verrät Mary Vebber noch abschließend.

