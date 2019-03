Aufregung herrschte in der Vorwoche am Purkersdorfer Gymnasium, als bekannt wurde, dass ein Schüler angeblich an Skabies, auch bekannt als Krätze, erkrankt ist. Die Gerüchte machten zunächst in privaten WhatsApp-Gruppen der Schüler die Runde.

Besonders heikel: Die betroffene Klasse fährt in dieser Woche auf Skikurs.

Direktorin Irene Ille hat letzten Freitag davon erfahren und sofort Kontakt mit der Schulärztin aufgenommen. „Wir wissen noch nicht, ob der Schüler tatsächlich daran erkrankt ist. Wir versuchen gerade, die Mutter des betroffenen Kindes zu erreichen“, erklärt sie. Grund zur Beunruhigung für die Eltern der Klassenkollegen gäbe es keinen. „Ich habe unsere Schulärztin gebeten, sie möge einen Elternbrief verfassen, der an alle Eltern der betroffenen Klassen geht“, so Ille.

Krankheit ist an Schularzt zu melden

Alle Skikursleiter seien überdies informiert und für das Thema sensibilisiert. „Wir haben ohnehin die Regelung, dass immer eine zusätzliche Lehrperson mitfährt, die für Krankheiten zuständig ist“, führt die Direktorin aus. „Die Krankheit ist unangenehm, aber nicht gefährlich. Sollten bei einem Kind Symptome auftreten, wird natürlich unverzüglich ein Arzt aufgesucht.“

Bei der Krätze handelt es sich um eine Hautkrankheit, die von Milben verursacht wird. Sie äußert sich durch einen Hautausschlag sowie durch starken Juckreiz.

Die Anzahl der Fälle ist aktuell auch in Österreich wieder im Ansteigen. Eine Ansteckung erfolgt zumeist von Mensch zu Mensch durch engen Hautkontakt. Behandelt wird die Krankheit durch äußerlich angewendete Anti-Milben-Mittel.

„Wird eine solche Krankheit bekannt, muss eine Meldung an den Schularzt erfolgen“, betont Direktorin Irene Ille. Nur so könne die Schule auch entsprechend reagieren. „Man wird hier auch kein Kind bloßstellen“, fügt Ille hinzu.

Auch Bürgermeister Stefan Steinbichler bestätigt, dass man die Situation gut im Griff hat: „Ich bin sehr zufrieden damit, wie rasch und professionell die Schule mit dem Thema umgegangen ist. Die Notfallpläne greifen gut und auch die Eltern wurden stets am Laufenden gehalten.“