Damit war Stefan Steinbichler nur fünf Tage Bürgermeister bevor die Typen symbolisch das Rathaus übernommen haben. Ehemaliger Bürgermeister Karl Schlögl hat den Schlüssel für das Rathaus abgegeben. Im Sinne des Neuanfangs hat Stefan Steinbichler auch einen neuen Schlüssel mitgebracht, der von Anselm Reiter gestaltet wurde.

Auf der Tribüne am Hauptplatz wurde am 11.11 um 11.11 Uhr offiziell der Fasching eingeläutet. Es war auch der erste Auftritt für das neue Saufpatenpaar, Elisabeth I. und Christoph I. Helmut Unterberger wurde als neue Type in den Kreis aufgenommen. Der Fasching ist in diesem Jahr lang. Rosenmontag und Faschingsdienstag sind am 4. Und 5. März. An diesen beiden Tagen geht auch der Typenkongress über die Bühne.