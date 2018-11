Trendexpertin Martina Reuter unterhielt sich bei leckerem Kaffee und Kuchen mit dem Besitzer des Gablitzer Dorfcafés Reinhard Eggner. Seit acht Jahren verwöhnt er als Gastronom und Nahversorger die Gablitzer mit Köstlichkeiten. Doch Reinhard war nicht immer leidenschaftlicher Dorfwirt.

„Eigentlich komme ich aus der Mode, ich habe Raumausstatter gelernt. Danach war ich jahrelang in der Textilbranche tätig“, erzählt er. Wenn man genauer hinsieht, merkt man seine Leidenschaft für das Schöne auch. Er ist immer sehr modisch gestylt, individuell sportlich und körperbetont.

„Jahrelang war ich ganz vorne an der Modefront tätig, ich war bei vielen Fashionlabels für den Vertrieb zuständig. Ich glaube, daher kommt auch die Liebe zum Einkleiden“, lacht er. „Ich habe einen großen Kleiderschrank und achte sehr auf funktionale Klamotten“, so der gebürtige Gablitzer, der gemeinsam mit seiner Frau und den Kids nun wieder in seinem Heimatort lebt. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen, durch meinen Job in der Modebranche bin ich viel gereist. Irgendwann wollte ich aber zurück zu meinen Wurzeln“, erzählt Reinhard.

Den Laden schupft er ganz alleine, in der Mittagspause geht er Laufen oder ins Fitnesscenter. „Ich brauche den Ausgleich, wenn man sich in seiner eigenen Haut wohlfühlt, dann sieht auch die Mode, die man trägt, super aus.“ Dazu gehören bei ihm Sportjacken, coole Sneakers, lässige Jeans, Slimfit-Shirts und, wenn man genauer hinsieht, auch große bunte Uhren. „Ich habe seit Jahren den gleichen Style und fühle mich wohl. Ich hatte schon immer ein Händchen für Mode, wichtig ist, dass man sich nicht verkleidet fühlt“, so der Fachmann. Reinhard Eggner shoppt am liebsten in der Nähe seines Lokals, man sieht ihn öfters im Auhofcenter. „Ich bin eher praktisch gestrickt und gerne in der Nähe von Gablitz unterwegs, hier gibt es aber auch alles.“

Seine Stammgäste kommen regelmäßig bis täglich und genießen die exklusive Betreuung durch ihn. „Seit acht Jahren stehe ich täglich im Dorfcafé, jeder Tag ist anders, ich freue mich jeden Morgen auf meine Gäste und die Geschichten, die zu einem guten Kaffeehaus dazugehören“, meint er und strahlt: „Dass ich mal von der doch etwas oberflächlichen Modeszene in die ehrliche Dorfcafébranche wechseln würde, habe ich mir nie gedacht. Heute bin ich froh und stolz darauf.“