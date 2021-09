Tumult am Purkersdorfer Hauptplatz Ende April nach dem Maibaumaufstellen: Die Polizei nimmt eine 55-Jährige fest, die ohne Maske mit Freunden beisammengesessen war und sich auf Nachfrage nicht ausweisen konnte. Sie soll die Beamten wüst beschimpft haben. Mitkommen wollte die Frau dann allerdings nicht, sie soll sich laut Angabe der Polizisten heftig gewehrt haben.

Eine Zeugin beschreibt es als ruhige Situation, die sich plötzlich aufgeschaukelt habe. Sie habe ein Gerangel beim Polizeiauto beobachtet. Als die Frau dann im Auto saß, steckte sie den Kopf auf der anderen Seite zur Autotür hinaus, rief nach ihrer Tasche und um Hilfe.

Ein Polizist habe sie dann aus dem Auto gezogen, beide landeten auf dem Boden, wo die Frau schließlich Handschellen angelegt bekam. Die Zeugin ging hinüber, kniete sich neben die Frau und fragte nach dem Grund für die Festnahme. Auf Bitte der Frau hob die Zeugin deren kaputte Brille vom Boden auf und nahm sie mit.

„Ich war nicht betrunken, nur angeheitert“, verteidigt sich die 55-Jährige vor Gericht. Sie verstehe nicht, warum nur sie nach dem Ausweis gefragt und festgenommen wurde, die anderen hätten auch keine Maske aufgehabt. Dass sie sich gegenüber der Polizei im Ton vergriffen habe, gibt sie zu. Sie habe damit aber nicht provozieren wollen. Gewehrt habe sie sich nur, weil die Polizisten ihr bei der Verhaftung wehgetan und sie gestoßen hätten: „Ich lasse mich eben nicht gerne stoßen. Ich dachte, ich bin im falschen Film.“

Auch vor Gericht regt sich die Frau konstant über die Vorgehensweise der Polizisten auf und bezeichnet diese wiederholt als „menschenunwürdig“. Bei der Festnahme schlug sich die Frau den Kopf an – daher wurden Sanitäter in die Anhaltezelle gerufen. Die ließ sie allerdings nicht an sich heran, sondern beschimpfte auch sie. Der Polizistin, die zu dem Zeitpunkt ebenfalls in der Zelle war, soll sie laut Beschreibung einer Sanitäterin sehr nah gekommen sein und auch diese angeschrien haben. Darunter Äußerungen wie „Schleich dich! Du glaubst, du bist wer, nur weil du eine Puffn hast!“

Weiters angeklagt: Als die Polizistin die Hand ausstreckte, um die Frau zum Abstandhalten zu bewegen, soll die 55-Jährige die Hand weggestoßen oder -geschlagen haben. Das bestreitet die Angeklagte. Weder die Polizistin noch ihr an der Festnahme beteiligter Kollege erscheinen zur Gerichtsverhandlung. Ohne die Version der Polizisten zu hören, kann die Richterin in dieser Sache aber kein ordentliches Beweisverfahren führen. Der Prozess wird deshalb Mitte September fortgesetzt.