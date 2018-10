Nachdem sich Gemeinderat Martin Cipak dazu entschloss hatte, aus der FPÖ auszutreten, ist die Partei nicht mehr im Gemeinderat vertreten. Im Juni wurde ein neuer Vorstand gewählt, dem Alfred Tauber seither als Obmann vorsteht. Der zeigt sich im Gespräch mit der NÖN durchaus ambitioniert. „Wir müssen wieder bei Null anfangen“, ist sich Tauber der schweren Aufgabe bewusst. Das Thema „Martin Cipak“ sei für ihn abgeschlossen, nur werde er dafür sorgen, dass künftig regelmäßig Sitzungen stattfinden. „Da hätte ich auch gerne, dass Herbert Kickl öfter dabei ist. Wir wollen das natürlich nutzen, dass Kickl in Purkersdorf wohnt“, so Tauber, der bestätigt, dass sich der Innenminister bislang in die Belange der Orts-FPÖ nicht eingemischt hat. „Ich hätte ihn gerne öfter dabei“, wünscht sich Tauber. Dann sieht er die Zukunft der FP-Ortsgruppe auch positiv. „Bei der nächsten Gemeinderatswahl wollen wir drei Mandate schaffen“, setzt sich der Bundesheer-Pensionist hohe Ziele.

Hauptanliegen der FPÖ ist der Verkehr

Gemeinsam mit Stellvertreter Michael Froschauer, Kassier Peter Scheuhammer und Schriftführerin Jasmin Albrecht bildet Alfred Tauber den Vorstand der FPÖ in Purkersdorf. Und zu tun, gäbe es seiner Meinung nach, einiges: „Vor allem verkehrstechnisch schaut es oft schlimm aus. Das denke ich mir immer dann, wenn ich sehe, dass vor dem Hauptplatz der Stau bis nach Gablitz reicht.“ Die Straßen rund um die Kindergärten gehörten auch sicherer gemacht, beispielsweise durch Wohnstraßen.

Über die Diskussion des Gemeinderates um das sogenannte „Volksbankhaus“ zeigt sich Tauber ebenfalls verwundert. „Da wird überlegt, ob man ein Gebäude für 1,9 Millionen Euro ankauft, während die Gemeinde nicht einmal Geld dafür aufbringt, dass die Netze bei den Fußballkäfigen geflickt werden“, ärgert sich Tauber. Außerdem wolle er sich für die Errichtung eines Parkhauses einsetzen.