Im ehemaligen Post-Verteilerzentrum in der Linzer Straße 61 wird fleißig gearbeitet: Wie berichtet, will Markus Führer seine Privatbrauerei von der Gablitzer Hauptstraße in dieses Gebäude übersiedeln. Für den Umzug hat sich der Bierbrauer Anfang des Jahres ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Eigentlich war geplant, den neuen Standort mit Anfang März zu eröffnen. Doch die Bauarbeiten dauern noch an.

„Wie erwartet oder befürchtet, war der März doch ein sehr herausfordernder Termin. Wir haben nun den 30. April als letzten Tag in der alten Brauerei definiert und sind dabei, den immer noch toughen Zeitplan zu realisieren“, erzählt Führer bei einem NÖN-Besuch auf der Baustelle. Die Räumlichkeiten nehmen aber Form an.

Die Wände des Sudhauses und des Gärraums sind verfliest und auch die Bodenabläufe wurden bereits gelegt. Die gesamten Arbeiten stellten die erste Herausforderung dar. „Die produktionsrelevanten Räume haben oberste Priorität, damit wir die Geräte übersiedeln können, hygienisch alles passt und wir gleich weiter produzieren können“, sagt Führer, der mit seinem Geschäftspartner Günter Rauchegger für die Renovierungen nicht nur Firmen beauftragt hat. Vieles wird in Eigenleistung abgewickelt. „Wir sind jedes Wochenende auf der Baustelle, um selbst Hand anzulegen, zu stemmen, Leitungen zu verlegen und vieles mehr“, erzählt der Bierbrauer. Parallel zum Sudhaus und dem Gärraum sollen das Kühlhaus und die Personalräume fertigstellt werden. „Danach kommt alles andere“, erklärt Führer.

Da die Privatbrauerei an ihrem alten Standort bereits alle verfügbaren Kapazitäten nützt, kann für die Zeit der Übersiedelung kein Bier vorproduziert werden. Deshalb sei es umso wichtiger, dass beim Umzug alle notwendigen Verrohrungen und Leitungen verlegt sind: „Damit wir den Produktionsausfall so kurz wie möglich halten können, müssen wir alles, was wir am alten Standort haben, hierher bauen können. Wenn wir den Ausfall auf zwei Wochen beschränken können, dann wäre das schön.“ Mit der Übersiedlung nach Purkersdorf bekommt die Privatbrauerei aber nicht nur mehr Platz für das bereits mehrfach prämierte „Gablitzer Bier“.

In Zukunft könnte sich Führer auch vorstellen, andere Angebote zu schaffen. Von Führungen, Seminaren und einem Gastraum bis zur Ausrichtung von Firmenfeiern: Der neue Standort biete viele Möglichkeiten. „Es sind Unmengen an Ideen da, man muss sie halt umsetzen“, schmunzelt Führer.