Als der Unbekannte jedoch von den heimkehrenden Bewohnern überrascht wurde, habe er umgehend die Flucht ergriffen.

Die vermutlich selbe Person steht unter dem Verdacht am 20. Dezember, gegen 18:20 Uhr, versucht zu haben, in eine Wohnung im Ortsgebiet von Gablitz einzubrechen. Eine in der Wohnung anwesende Person bemerkte den Mann jedoch bei dem Einbruchsversuch, woraufhin dieser die Flucht ergriff.

Täterbeschreibung:

Mann, ca. 50 Jahre, ca. 170 cm groß, mittlere Statur, graues Haar, bekleidet mit schwarzer Wollhaube, dunkler Jacke, und Handschuhen