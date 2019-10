15 Jahre lang war Gerhard Wagner beim Samariterbund Purkersdorf tätig, die vergangenen acht Jahre engagierte er sich besonders für Essen auf Rädern in Purkersdorf, Gablitz und Mauerbach. „Getreu dem Samariter Motto ‚Hilfe von Mensch zu Mensch‘ hat er täglich und wenn notwendig auch Samstag und Sonntag tagfrisches Essen zu unseren Klienten gebracht. Egal ob Schneesturm oder Sonnenschein, auf Gerhard konnten sich die Menschen verlassen“, wissen seine Kollegen vom Samariterbund.

Er hatte auch immer ein offenes Ohr, war hilfsbereit und für ein kurzes Plauscherl bereit. Jetzt geht er in den wohlverdienten Ruhestand. „Danke für einen Einsatz und dein Engagement“, so die Kollegen, die sich freuen, dass Wagner sie auch in der Pension freiwillig bei Essen auf Rädern unterstützen wird.