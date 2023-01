Gedichte zu besonderen Anlässen: Schreiben ohne „Entf“-Taste

Werbung

Bei Veranstaltungen einen Fotografen zu engagieren, ist beliebt. Schließlich will man sich an besondere Momente ein Leben lang erinnern. Anja Grundner macht so etwas Ähnliches – nur mit Worten. Sie schreibt auf Märkten und Hochzeiten Gedichte auf ihrer Schreibmaschine.

„Mir war es wichtig Worte für jeden zugänglich zu machen und sie nicht an bestimmte Orte oder Zielgruppen zu binden“, erzählt die Purkersdorferin. Jedes Ereignis – egal mit welchen Emotionen es besetzt sei – habe die Berechtigung bedeutsam zu sein. „Und Bedeutung kann man wundervoll mit Worten unterstreichen. Ganz egal, ob die Freude bei der Hochzeit, die Magie bei der Geburt eines Kindes oder die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen“, sagt Grundner, die mittlerweile fast wöchentlich Anfragen für das Verfassen von personalisierten Gedichten zu einem Thema bekommt. Sie wird auch häufiger kontaktiert, um live auf Veranstaltungen zu schreiben.

Wie schnell ein Gedicht entsteht, sei abhängig von ihrer Tagesverfassung und wie gut es ihr gelingt, ohne Druck an das Gedicht heranzugehen. „Mal fließen die Worte leichter und manchmal braucht es mehr Zeit und Raum, bis die Worte zueinanderfinden. Es gibt Geschichten oder Worte, mit denen ich mich mehr verbunden fühle, als mit anderen.“ Wichtig ist Grundner, dass sie den Menschen mit ihren Worten etwas gibt. „Durch das Schreiben vor und für Menschen lasse ich mich von den Geschichten und Worten anderer inspirieren“, so Grundner, die aber am allerliebsten für sich alleine schreibt. „Besonders gerne auf Reisen oder in der Natur. Hier kann ich meinem Inneren am besten lauschen und Gedanken und Gefühle auf Papier sortieren.“

Mit dem Schreiben Emotionen ausgedrückt

Zum Schreiben ist Grundner schon früh gekommen. Es habe ihr als Kind geholfen, ihre Emotionen zum Ausdruck zu bringen. „Damals in meinem Harry Potter-Tagebuch, in dem ich mein Unverständnis über die Sinnlosigkeit mancher Erwachsenenregeln zu Papier brachte“, erinnert sie sich. Im Gymnasium habe sie dann ihre Begeisterung für das Schreiben von Gedichten entdeckt. „Ich hatte das Glück eine sehr besondere Deutschlehrerin zu haben, von der ich mich gesehen fühlte. Heute sind es viele verschiedene Notizbücher, Servietten oder auch Handy-Notizen, die meinen Gefühlen und Gedanken Raum verschaffen“, so Grundner.

Inspiriert dazu, dass sie ihre Gedichte auf einer Schreibmaschine – und nicht auf einem Laptop – schreibt, wurde sie bei der Begegnung mit einer Frau auf einer Reise 2019. „Die ‚Poetry On Demand‘ oder auch ‚Street Poetry‘-Bewegung, bei der sich Menschen mit einer Schreibmaschine auf die Straße setzen, um Vorbeigehende mit Worten zu beschenken, ist nichts, was ich erfunden habe. In Frankreich, Spanien und England schien das schon weiter verbreitet zu sein.“

Auf ihrer Rückreise nach Wien hat sie sich sofort auf Willhaben eine Schreibmaschine organisiert. „Und dann ging eigentlich alles sehr schnell bis ich das erste Mal selbst für andere Menschen Poeme verfasste“ , so Grundner.

Das Schreiben auf der Schreibmaschine sei für sie ein sehr viel bewussteres Schreiben. „Außerdem verzichte ich auf Korrekturbänder oder Tipp-ex, das heißt, was einmal geschrieben steht, kann nicht mehr gelöscht werden. Wie auch im Leben, gibt es keine Entf-Taste“, gibt die Purkersdorferin zu bedenken, die gerade dabei ist, sich mit dem Schreiben eine Selbstständigkeit aufzubauen. „Neben dem Schreiben auf Veranstaltungen, möchte ich in Zukunft gerne auch Schreibgruppen leiten, um das Schreiben als ein Tool der Selbstfürsorge zu vermitteln. Außerdem strebe ich an, irgendwann mal eigene Gedichtbände und vielleicht ein Kinderbuch zu veröffentlichen“, berichtet sie über ihre Pläne.

Purkersdorferin wagt Schritt in Selbstständigkeit

Grundner hat nach dem Abschluss ihres Bachelorstudiums „Medien und Kommunikation“ für ein paar Jahre im Marketing und in der PR gearbeitet, weil sie sich in ihrer Kreativität eingeschränkt fühlte, wechselte sie in den Sozialbereich und arbeitete knapp zwei Jahre in einem Kindergarten mit hoher sozialer Benachteiligung. „Die Arbeit mit den Kindern hat mich mir selbst wieder ein Stück näher gebracht, weshalb ich letztendlich auch meinen Mut wieder entdeckte und mich nun in eine Selbstständigkeit wage, in der ich auch in Zukunft mit Menschen zusammenarbeiten will, um auch jenen einen Stimme zu verleihen, die in unserer Gesellschaft nicht zu Wort kommen.“

