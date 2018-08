Die Vögel pfiffen es schon von den Dächern, und das eine oder andere Wettspiel wurde schon auf das Thema gesetzt. Der Rücktritt von Purkersdorfs Stadtchef Karl Schlögl dürfte unmittelbar bevorstehen.

In einer Vorstandssitzung soll er den Fahrplan seines Rückzuges bekanntgemacht haben. Demnach soll er am 31. Oktober offiziell sein Amt niederlegen. Als Nachfolger wird Gemeinderat Stefan Steinbichler gehandelt. Dies muss aber durch eine konstituierende Sitzung des Gemeinderates erst bestätigt werden. Eine offizielle Erklärung Schlögls soll am Donnerstag erfolgen.

Mehr dazu erfahrt ihr in der Printausgabe der Purkersdorfer NÖN.